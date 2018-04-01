У Савченко начались спазмы и кровавая рвота

У народного депутата Украины Надежды Савченко начались серьезные проблемы со здоровьем. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщила сестра депутата Вера.

«Надежда решила не акцентировать внимание на этом вопросе, но когда уже идет кровавая рвота, не акцентировать внимание тяжело... Ей дают таблетки от желудка, это сказал врач в следственном изоляторе, а так она пьет воду и попросила капли для носа», — сказала Вера Савченко, сообщает «112».

По ее словам, за Савченко следит врач, потому что у нее начались спазмы желудка.

Как сообщала «Фраза», 22 марта 2018 года регламентный комитет Верховной Рады дал разрешение на снятие неприкосновенности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

В тот же день в ходе выступления в Верховной Раде Генеральный прокурор Юрий Луценко показал часть видео, на котором показываются некоторые эпизоды подготовки к, по его словам, «теракту, направленному на свержение украинского государства».

Позже Верховная Рада дала согласие на снятие депутатской неприкосновенности с Савченко, ее задержание и арест.

23 марта 2018 года народный депутат Украины Надежда Савченко объявила голодовку.