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В Киеве стреляли. Введен план «Перехват»

В Киеве стреляли. Введен план «Перехват»

В Киеве произошла перестрелка между двумя водителями автомобилей. Об этом журналистам «Фразы», сообщили в пресс-службе полиции украинской столицы.

«По словам свидетелей, на проспекте Глушкова из-за первоочередности проезда между двумя водителями возник конфликт: в результате оба применили оружие», — отметили в полиции.

В городе введён план «Перехват».

Отмечается, что на месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Данных о погибших и пострадавших пока нет.

Ранее «Фраза» сообщала, что 30 мая 2017 года утром в Киеве на улице в Дарницком районе неизвестный застрелил мужчину. Объявлен план «Перехват». Погибшим оказался бывший и. о. директора «Укрспирта» Виктор Панков.

11 июня 2017 года в ​​Святошинском районе Киева на улице Малинской прохожий обнаружил на обочине женщину с огнестрельными ранениями. Пострадавшая скончалась в машине «скорой».

19 июля 2017 года в Киеве на парковке торгово-развлекательного центра «Проспект» возле станции метро «Черниговская» из автомата расстреляли человека.

13 марта, в Киеве на Подоле мужчина открыл стрельбу в магазине, была ранена женщина. 

Тэги: Киев, стрельба, криминал, Киевские новости

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