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Россия требует от Британии забрать еще 50 дипломатов

Россия требует от Британии забрать еще 50 дипломатов

Россия требует от Великобритании в месячный срок сократить количество дипломатических работников в РФ более чем на 50 человек. Как выяснили журналисты «Фразы», это следует из слов пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой в Facebook.

Она напомнила, что Великобритания выслала 23 российских дипломата в связи с отравлением в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.

«Москва ответила высылкой 23 британских дипломатов. Лондон провёл кампанию по высылке российских дипломатов из стран ЕС и ряда других стран», — утверждает Захарова.

После этого, по ее словам, Россия потребовала от Великобритании в месячный срок привести суммарное количество работников посольства и генеральных консульств Великобритании в России в соответствие с числом российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Великобритании.

«Другими словами, предложен паритет. Разница между численным составом более 50 человек в пользу британской стороны», — сообщила Захарова.

Как сообщала «Фраза», 23 марта 2018 года лидеры Евросоюза решили временно отозвать своего посла в России Маркуса Эдерера для консультаций по поводу ситуации с отравлением бывшего полковника Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Тогда же стало известно, что этому примеру готовы последовать ряд других государств.

По состоянию на 27 марта 24 страны заявили о намерении выслать 139 российских дипломатов. При этом во многих европейских странах дипломатов назвали шпионами. Семерых дипломатов выслали также из штабы-квартиры НАТО.

Напомним, 6 марта 2018 года стало известно, что 4 марта в британском Солсбери с признаками отравления неизвестным веществом был найден бывший российский шпион Сергей Скрипаль. Вместе с ним была женщина, предположительно дочь.

Позже в тот же день МИД Великобритании заявил о готовности ввести дополнительные санкции, если будет доказана причастность России к совершению этого преступления.

12 марта 2018 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в Палате общин британского парламента заявила, что если Россия не даст «удовлетворительного ответа» по делу бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, Великобритания приравняет отравление к акту применения силы против страны. Мэй также добавила, что правительство Соединенного королевства будет рассматривать «весь спектр» возможных ответных действий, включая новые экономические санкции. Тогда же прозвучало название вещества, которым якобы был отравлен разведчик — «Новичок».

14 марта стало известно, что британская полиция разыскивает мужчину и женщину, которые были замечены рядом с Скрипалем и его дочерью незадолго до покушения на них.

В тот же день премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально обвинила Россию в попытке убийства Скрипаля. «Нет альтернативного вывода кроме того, что российское государство виновно в покушении на убийство господина Скрипаля и его дочери — и в том, что жизнь других граждан Великобритании в Солсбери, в том числе сержанта Ника Бейли было поставлено под угрозу», — сказала она, выступая в парламенте.

14 марта 2018 года Великобритания обвинила Россию в нарушении Устава ООН, а также Конвенции о запрещении химического оружия ООН.

15 марта 2018 года в СМИ появилась информация о том, что Скрипаля и его дочь могли отравить в их семейном автомобиле марки BMW. Утверждалось, что отравляющее вещество могло быть нанесено на дверную ручку автомобиля или закачано через вентиляцию.

16 марта СМИ со ссылкой на спецслужбы Великобритании сообщили, что нервно-паралитический газ, которым был отравлен российский шпион Сергей Скрипаль, мог быть подброшен в чемодан его дочери, когда она выезжала из Москвы.

20 марта российские СМИ опубликовали интервью с доктором химических наук, профессором Леонидом Ринком, который подтвердил, что вещество класса «Новичок» действительно разрабатывалось в России и легло в основу его докторской диссертации. Однако впоследствии интервью было отредактировано.

Тэги: Великобритания, Россия, мир, политика, дипломаты, Сергей Скрипаль

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