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МВФ хочет, чтобы Украина пересмотрела тарифы на газ

МВФ хочет, чтобы Украина пересмотрела тарифы на газ

Международный валютный фонд требует от Украины пересмотра цен на газ. Как выяснили журналисты «Фразы», в МВФ заявили, что Украина должна выполнять обещания по согласованию цен на газ с рыночными в рамках программы кредитования.

Как сообщает Reuters, в МВФ напомнили, что в 2016 году Украина согласилась урегулировать цены на газ на уровне внешних рыночных ставок, однако невыполнение правительством решений заморозило кредитование от Фонда после двух последних траншей в апреле 2017 года.

В МВФ подчеркнули, что в Украине постепенно закрывается окно для проведения реформ, которые поддерживаются МВФ, на фоне проведения в 2019 году президентских и парламентских выборов. Текущая программа Фонда также заканчивается в марте 2019 года.

Сейчас Кабмин определил ценовую политику еще на два месяца в официальной резолюции, опубликованной 30 марта.

«Мы считаем, что важно, чтобы цены на газ, включая тарифы для домашних хозяйств, определялись рынком в соответствии с реформами, которые были реализованы в 2016 году, и которые были одним из основных достижений процесса реформ в Украине в последние годы», — заявил представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

Он не комментировал, как решение правительства повлияло на прогноз относительно следующего транша кредита, однако Фонд ранее дал понять, что регулирование цен на газ является ключевым требованием для дальнейшего финансирования.

Как сообщала «Фраза», 29 апреля 2016 года представитель МВФ заявил о том, что установление единой цены на газ для населения и промышленности в Украине позволит снизить уровень коррупции, будет способствовать инвестициям и поможет достичь энергонезависимости.

В феврале 2017 года сообщалось, что из-за высоких тарифов на газ жители украинских сел переходят на подручные средства обогрева. Ради экономии на отоплении украинцы топят печи и котлы углем, фруктовыми деревьями, отходами с пилорамы и даже скорлупой орехов.

19 июля 2017 года появилась информация о том, что НАК «Нафтогаз Украины» ожидает повышения цены на газ для населения на 18,84% или на 931 гривну за 1 тысячу кубометров до 5,873 тысяч гривен за тысячу кубов без налога на добавочную стоимость с октября. Это предусмотрено финансовым планом НАКа на 2017 год, который был вынесен на обсуждение правительства.

15 сентября 2017 года заместитель главы МВФ Дэвид Липтон сделал заявление о том, что цены на газ в Украине по сравнению с соседними странами являются «очень низкими».

В феврале 2018 года в СМИ появилась информация о том, что правительство подготовило еще один, совершенно новый вариант изменений методики определения цены на газ.

Тэги: газ, Украина, тарифы, экономика, политика, МВФ

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