Совбез ООН ввел новые санкции против Северной Кореи

Совет Безопасности ООН ввел новые санкции против Северной Кореи, ограничения касаются кораблей и судоходных компаний связанных с контрабандой нефти и угля. Как выяснили журналисты «Фразы», Комитет по санкциям в отношении Северной Кореи по просьбе Соединенных Штатов Америки внес в «черный список» 21 судоходную компанию, в том числе 5 в Китае, 15 северокорейских судов и 12 судов других стран.

Как сообщает Reuters, 12 кораблям, которые не принадлежат Северной Корее, запрещено заходить в порты и они должны быть сняты с регистрации, кроме того активы оставшихся 15 северокорейских судов будут заморожены, а 13 из них также запрещено заходить в порты.

Решением ООН активы 21 судоходной компании, включая предприятия, базирующиеся на Маршалловых островах, в Сингапуре, Панаме и Самоа должны быть заморожены.

Кроме того, под санкции попал гражданин Тайваня, Цан Юн Юань, который обвиняется в координации «экспорта северокорейского угля с северокорейским брокером, действующим в третьей стране», его активы также будут заморожены.

Посол США в ООН Никки Хейли заявила, что эти санкции, которые являются самыми крупными, согласованными комитетом совета, направлены на прекращение незаконной контрабанды Северной Коре.

«Утверждение этого исторического пакета санкций является явным признаком того, что международное сообщество объединилось в усилиях по поддержанию максимального давления на северокорейский режим», — сказала она.

Этот список содержит часть запроса Вашингтона. Сша предлагали внести в него 33 судна, 27 судоходных компаний и гражданина Тайваня. Китай отложил это решение до 2 марта без объяснений.

Затем США предложили сокращенный список, который и был единогласно одобрен комитетом.

Ранее "Фраза" сообщала, что 6 июля 2017 года в ходе заседания Совета безопасности ООН США заявили о готовности применить военную силу против КНДР, если это будет необходимо для прекращения ее ядерной программы.

5 августа Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию 2371, ужесточив санкции в отношении КНДР в ответ на проведенные страной в июле ракетные испытания. Документ, в частности, предусматривает введение запрета на экспорт из КНДР целого ряда минералов и продукции, в том числе угля, железа, свинца и морепродуктов. В тексте прописаны и другие рестрикции, среди которых адресные меры в отношении лиц и предприятий, связанных с ядерной и ракетной программами Пхеньяна.

9 августа Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ответит КНДР «огнем и яростью» в случае, если действия Пхеньяна будут угрожать Америке. Это заявление вызвало скепсис у однопартийцев миллиардера и обвалило фондовый рынок. Это произошло после того, как КНДР пригрозила пойти на «физические действия» в ответ на принятие Советом Безопасности ООН в ее отношении новых санкций. Кроме того, в Пхеньяне назвали новую резолюцию СБ ООН «террористическим актом», и сообщили, что Корейская народная армия разрабатывает план нанесения превентивного ракетного удара по военным объектам США на тихоокеанском острове Гуам, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52.

15 августа Ким Чен Ын пообещал повременить с ударом по острову Гуам, чтобы какое-то время понаблюдать за «глупыми янки».

29 августа КНДР запустила очередную ракету, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо и упала в море. По данным правительства Японии, ракета была запущена рано утром по местному времени и пролетела 2700 километров. Перед падением она развалилась на три части,

30 августа северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что последнее ракетное испытание было «прелюдией» к началу пуску ракет к американскому острову Гуам в Тихом океане.

Высокая напряженность на Корейском полуострове еще более возросла после того, как Северная Корея 3 сентября объявила об успешном испытании водородной бомбы, которую может транспортировать межконтинентальная баллистическая ракета.

В итоге президент США Дональд Трамп объявил о готовности защищать себя и своих союзников от угрозы, исходящей от КНДР с использованием «полного спектра дипломатических, обычных и ядерных возможностей». А Южная Корея провела собственные ракетные учения — для отработки возможного удара по ядерным объектам северного соседа.

4 сентября Трамп пригрозил прекратить торговлю с торговыми партнерами Северной Кореи. По данным СМИ, данная угроза направлена прежде всего на Китай.