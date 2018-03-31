В Лондоне полиция обыскала прибывший из Москвы самолет

30 марта вечером из Москвы в Лондон прибыл вылетевший из аэропорта «Шереметьево» рейс SU-2582 «Аэрофлот — Российские авиалинии». В Лондоне самолет был обыскан. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на сайте посольства России.



Российское посольство в Великобритании направило британской стороне ноту с требованием разъяснить причины досмотра самолета «Аэрофлота».



«Мы стали свидетелями еще одной грубой провокации британских властей», — сообщили российские дипломаты.



«Такого рода вещи происходят крайне редко и являются чрезвычайными», — добавили в посольстве.



В сообщении говорится, что британские правоохранители пытались досмотреть самолет без присутствия экипажа, «что категорически запрещается действующими правилами». В посольстве отметили, что после прибытия российского дипломата «удалось отстоять участие командира корабля в досмотре».



Британская сторона отказалась предоставить любые документы, в которых были бы указаны «причина этой акции, ее правовая основа и результаты», отметили дипломаты РФ.



Как уточняет ВВС, МИД Великобритании подтвердило факт досмотра самолета. По информации британского министерства, досмотр проводила таможенная служба. Дипведомство не уточнило, с каким расследованием связан досмотр лайнера.

Компания «Аэрофлот» сообщила, что готова к сотрудничеству с представителями британских властей, если они предоставят объяснения.

Из-за досмотра обратный рейс из Лондона в Москву SU2583 вылетел с опозданием на три часа. В Шереметьево он приземлился в 1:17.

Полиция Лондона заявила, что в курсе сообщений СМИ о досмотре самолета в Хитроу, но отметила, что их подразделения не проводят эту операцию.

В МИД РФ не исключают, что досмотр самолета из России связан со следствием по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, и возможно британские следователи ищут следы нервно-паралитического вещества в салоне и багажном отделении самолета, отрабатывая версию о том, что этим бортом в Великобританию мог прибыть отравитель с веществом, либо что после покушения он на этом самолете вылетел в Россию.

Как сообщала «Фраза», 23 марта 2018 года лидеры Евросоюза решили временно отозвать своего посла в России Маркуса Эдерера для консультаций по поводу ситуации с отравлением бывшего полковника Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Тогда же стало известно, что этому примеру готовы последовать ряд других государств.

По состоянию на 27 марта 24 страны заявили о намерении выслать 139 российских дипломатов. При этом во многих европейских странах дипломатов назвали шпионами. Семерых дипломатов выслали также из штабы-квартиры НАТО.

Напомним, 6 марта 2018 года стало известно, что 4 марта в британском Солсбери с признаками отравления неизвестным веществом был найден бывший российский шпион Сергей Скрипаль. Вместе с ним была женщина, предположительно дочь.

Позже в тот же день МИД Великобритании заявил о готовности ввести дополнительные санкции, если будет доказана причастность России к совершению этого преступления.

12 марта 2018 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в Палате общин британского парламента заявила, что если Россия не даст «удовлетворительного ответа» по делу бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, Великобритания приравняет отравление к акту применения силы против страны. Мэй также добавила, что правительство Соединенного королевства будет рассматривать «весь спектр» возможных ответных действий, включая новые экономические санкции. Тогда же прозвучало название вещества, которым якобы был отравлен разведчик — «Новичок».

14 марта стало известно, что британская полиция разыскивает мужчину и женщину, которые были замечены рядом с Скрипалем и его дочерью незадолго до покушения на них.

В тот же день премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально обвинила Россию в попытке убийства Скрипаля. «Нет альтернативного вывода кроме того, что российское государство виновно в покушении на убийство господина Скрипаля и его дочери — и в том, что жизнь других граждан Великобритании в Солсбери, в том числе сержанта Ника Бейли было поставлено под угрозу», — сказала она, выступая в парламенте.

14 марта 2018 года Великобритания обвинила Россию в нарушении Устава ООН, а также Конвенции о запрещении химического оружия ООН.

15 марта 2018 года в СМИ появилась информация о том, что Скрипаля и его дочь могли отравить в их семейном автомобиле марки BMW. Утверждалось, что отравляющее вещество могло быть нанесено на дверную ручку автомобиля или закачано через вентиляцию.

16 марта СМИ со ссылкой на спецслужбы Великобритании сообщили, что нервно-паралитический газ, которым был отравлен российский шпион Сергей Скрипаль, мог быть подброшен в чемодан его дочери, когда она выезжала из Москвы.

20 марта российские СМИ опубликовали интервью с доктором химических наук, профессором Леонидом Ринком, который подтвердил, что вещество класса «Новичок» действительно разрабатывалось в России и легло в основу его докторской диссертации. Однако впоследствии интервью было отредактировано.