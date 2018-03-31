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Не пропустите фестивали французского и австрийского кино в кинотеатре «Киев»

Не пропустите фестивали французского и австрийского кино в кинотеатре «Киев»

Кинотеатр «Киев» представляет сразу несколько фестивальных премьер. Как выяснили журналисты «Фразы», зрителям представят новинки австрийского и фразцузского кино.

Допремьерный показ «Французсккая весна». 19 — 25 апреля. Фильмы демонстрируются на языке оригинала с украинскими субтитрами.

Программа:

19.04.2018 г.. / Четверг / 19-30 Завистница / Jalouse / Франция, 2017/102 мин. / комедия

20.04.2018 г.. / Пятница /

19-00 Молодая женщина / Jeune femme / Франция, 2017/97 мин. / Комедия, драма

21-00 Завистница / Jalouse / Франция, 2017/102 мин. / комедия

21.04.2018 г.. / Суббота /

19-00 Берегини / Les Gardiennes / Франция, Швейцария, 2017/138 мин. / драма

21-30 Молодая женщина / Jeune femme / Франция, 2017/97 мин. / Комедия, драма

22.04.2018 г.. / Воскресенье /

19-00 Вилла / La Villa / Франция, 2017/107 мин. / драма

21-00 Берегини / Les Gardiennes / Франция, Швейцария, 2017/138 мин. / драма

23.04.2018 г.. / Понедельник /

19-00 Что нас связывает / Ce qui nous lie / Франция, 2016/113 мин. / трагикомедия

24.04.2018 г.. / Вторник /

19-00 Вилла / La Villa / Франция, 2017/107 мин. / драма

25.04.2018 г.. / Среда /

19-00 Что нас связывает / Ce qui nous lie / Франция, 2016/113 мин. / трагикомедия

Экранизация французских бестселлеров «Французская весна: роман с кино». 4 — 11 апреля. Фильмы демонстрируются на языке оригинала с украинскими субтитрами.

Программа «Роман с кино» — это ретроспектива экранизации французских бестселлеров. В рамках показов на большом экране зрители увидят исторические драмы, криминалы и мелодрамы в лучших традициях французского кино.

04.04.2018 г.. / Среда /

19-30 Обмен принцессами / L’Echange des princesses / Франция, Бельгия, 2017/100 мин, драма

05.04.2018 г.. / Четверг /

19-00 Лулу — обнаженная женщина / Lulu femme nue / Франция 2013/84 мин., Трагикомедия

06.04.2018 г.. / Пятница /

19-00 38 свидетелей / 38 témoins / Франция, Бельгия, 2012/104 мин., Драма

07.04.2018 г.. / Суббота /

19-00 До свидания там, наверху / Au revoir là-haut / Франция, Канада, 2018/117 мин, драма

08.04.2018 г.. / Воскресенье /

19-00 Обмен принцессами / L’Echange des princesses / Франция, Бельгия, 2017/100 мин, драма

09.04.2018 г.. / Понедельник /

19-00 До свидания там, наверху / Au revoir là-haut / Франция, Канада, 2018/117 мин.

10.04.2018 г.. / Вторник /

19-00 Розали Блюм / Rosalie Blum / Франция, 2015/95 мин., Комедия

11.04.2018 г.. / Среда /

19-00 Лулу — обнаженная женщина / Lulu femme nue / Франция 2013/84 мин.

Неделя австрийского кино. 12 — 15 апреля. Фильмы демонстрируются на языке оригинала с украинскими субтитрами.

12.04.2018 г.. / Четверг /

19-30 Мадемуазель Паради / Mademoiselle Paradis / Австрия, Германия, 2017/97 мин. / драма

13.04.2018 г.. / Пятница /

19-00 Мигранты / Die Migrantigen / Австрия, 2017/98 мин. / комедия

14.04.2018 г.. / Суббота /

19-00 Январь — март / Ugly / Австрия, Украина, 2017/92 мин. / драма

15.04.2018 г.. / Воскресенье /

19-00 Программа короткого метра ARS ELECTRONICA-2017. Лучшие короткометражки со всего мира, 87 мин.

Тэги: Киев, культура

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