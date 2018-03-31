Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

ТОП:

Порошенко подал декларацию о доходах

Порошенко подал декларацию о доходах

Президент Украины Петр Порошенко подал декларацию о доходах за 2017 год. Согласно ей, общая сумма доходов президента за год равна 16 303 874 гривен. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе президента.

«Общая сумма доходов, полученных Петром Порошенко за 2017, равна 16 303 874 гривнам. 336 000 из них составляет заработная плата, которую глава государства из года в год в полном объеме перечисляет на благотворительные цели. 15 795 874 гривен — проценты по депозитам. С этими и другими данными можно ознакомиться в электронной декларации Петра Порошенко за 2017 год, которая сегодня появится в открытом доступе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сумма средств, которые Петр Порошенко хранил на банковских счетах в прошлом году, уменьшилась за год на 430 000 долларов.
В течение 2017 года Порошенко не получал дивидендов от предприятий, конечным бенефициаром которых он есть.

«Неизменным остался перечень ценных бумаг, которыми владеет Порошенко, его движимого и недвижимого имущества: ничего нового по сравнению с 2016 годом», — отмечает пресс-служба.

Как известно, согласно декларации Порошенко за 2016 год, общая сумма его дохода составила 12 295 570 гривен, заработная плата тогда составила 366 342 гривен, проценты — 11 902 976 гривен, отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав — 26 252 гривен.

По данным декларации Порошенко за 2016 год, в банках он хранил 80 780 гривен (из них 34 390 гривен его, а остальные его жены Марины Порошенко), 26 984 454 долларов (1 063 988 млн он хранит в Ротшильд Банк АГ, а остальные в собственном «Международном инвестиционном банке»), 14 185 евро (из них 9 885 принадлежат ему, а остальные жене), 393 фунтов стерлингов.

В наличности в 2016 году Порошенко был 60 тысяч долларов и 180 тысяч гривен. Кроме того, его жена Марина Порошенко в 2016 году заработала 75 тысяч гривен в виде зарплаты в «Благотворительном Фонде Петра Порошенко».

Ранее «Фраза» сообщала, что Президент Украины Петр Порошенко задекларировал 12 295 570 гривен доходов за 2016 год.

В октябре 2016 года Президент Украины Петр Порошенко утверждал, что все его зафиксированное в е-декларации имущество было приобретено до того, как он занял пост президента, а подавляющая его часть — в то время, когда он не состоял на государственной службе.

В ноябре 2016 года стало известно о том, что Порошенко получил доход в виде процентов от Международного инвестиционного банка на общую сумму 1 928 594 гривен. Эти доходы он получил по шести счетам. В основной декларации Порошенко указал права собственности в свыше 100 компаний в Украине, России, Польше, Испании, на Кипре, в Венгрии, Литве и КНР, Британских Виргинских островах и в Нидерландах, зарплату на сумму 121 054 грн, проценты на сумму 12 375 404 и инвестиционные доходы в сумме 49 665 361 грн.

В августе 2017 года Национальное агентство по предупреждению коррупции проверило декларации Президента Украины Петра Порошенко за 2015 и 2016 годы. НАПК установило, что Порошенко при составлении деклараций не нарушал требования закона Украины «О предотвращении коррупции».

Тэги: Петр Порошенко, общество, президент, экономика, политика, декларация о доходах

Комментарии

Колонка автора
30.03.18 18:45

Почему Украина вернется к дружбе с Венгрией

Автор: Максим Михайленко

Статьи

31.03.18 11:59

АТОшник: вчера - герой, сегодня - бандит?

Автор: Дарина Сож

Главная новость дня

В Лондоне полиция обыскала прибывший из Москвы самолет

В Лондоне полиция обыскала прибывший из Москвы самолет
31.03.18 12:34
817
Последние новости
31.03.18 15:06

МВФ хочет, чтобы Украина пересмотрела тарифы на газ
31.03.18 13:47

Совбез ООН ввел новые санкции против Северной Кореи
31.03.18 12:34

В Лондоне полиция обыскала прибывший из Москвы самолет
31.03.18 10:48

Порошенко подал декларацию о доходах
31.03.18 09:37

Во Флориде на берег вынесло обломки старинного корабля
31.03.18 09:07

Не пропустите фестивали французского и австрийского кино в кинотеатре «Киев»
30.03.18 18:59

Главные новости за 30 марта 2018 года
30.03.18 17:02

Назначение украинских чиновников из США – это захват власти и уголовное преступление, - адвокат
30.03.18 16:53

На Тернопольщине произошло массовое отравление детей в садике
30.03.18 16:29

Россия активно высылает европейских дипломатов

Интервью

28.03.18 09:21

Психолог Артем Хмелевский: Я не верю, когда говорят, что на любимое дело не хватает времени и сил

Автор: Евгений Середа

Фото и Видео
На Черниговщине в воинской части произошел пожар
На Черниговщине в воинской части произошел пожар
На Черниговщине в воинской части произошел пожар
На Черниговщине в воинской части произошел пожар
На Львовщине веселая игра детей закончилась страшной смертью школьника
На Львовщине веселая игра детей закончилась страшной смертью школьника
В Днепре из-за пожара в школе эвакуировали всех детей
В Днепре из-за пожара в школе эвакуировали всех детей
На Киевщине жестоко избили и ограбили ветерана АТО
На Киевщине жестоко избили и ограбили ветерана АТО
В Киеве неизвестные похитили ребенка прямо на парковке
В Киеве неизвестные похитили ребенка прямо на парковке
В Харькове неизвестные расстреляли людей около ресторана. Один человек скончался
В Харькове неизвестные расстреляли людей около ресторана. Один человек скончался
В детских больницах Киева заперты аварийные выходы. Говорят, так защищаются от воров и террористов
В детских больницах Киева заперты аварийные выходы. Говорят, так защищаются от воров и террористов
Ночью в Киеве взорвали крутой внедорожник. Хозяина авто забрала «скорая»
Ночью в Киеве взорвали крутой внедорожник. Хозяина авто забрала «скорая»
Американка утверждает, что сняла Лох-несское чудовище. Да еще и с «семейством»
Американка утверждает, что сняла Лох-несское чудовище. Да еще и с «семейством»
В Хмельницком загорелось общежитие. Из огня вывели 77 студентов
В Хмельницком загорелось общежитие. Из огня вывели 77 студентов
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Руководитель холдинга «Фраза.юа»:
Виталий Кустов