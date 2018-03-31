Президент Украины Петр Порошенко подал декларацию о доходах за 2017 год. Согласно ей, общая сумма доходов президента за год равна 16 303 874 гривен. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе президента.

«Общая сумма доходов, полученных Петром Порошенко за 2017, равна 16 303 874 гривнам. 336 000 из них составляет заработная плата, которую глава государства из года в год в полном объеме перечисляет на благотворительные цели. 15 795 874 гривен — проценты по депозитам. С этими и другими данными можно ознакомиться в электронной декларации Петра Порошенко за 2017 год, которая сегодня появится в открытом доступе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сумма средств, которые Петр Порошенко хранил на банковских счетах в прошлом году, уменьшилась за год на 430 000 долларов.

В течение 2017 года Порошенко не получал дивидендов от предприятий, конечным бенефициаром которых он есть.

«Неизменным остался перечень ценных бумаг, которыми владеет Порошенко, его движимого и недвижимого имущества: ничего нового по сравнению с 2016 годом», — отмечает пресс-служба.

Как известно, согласно декларации Порошенко за 2016 год, общая сумма его дохода составила 12 295 570 гривен, заработная плата тогда составила 366 342 гривен, проценты — 11 902 976 гривен, отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав — 26 252 гривен.

По данным декларации Порошенко за 2016 год, в банках он хранил 80 780 гривен (из них 34 390 гривен его, а остальные его жены Марины Порошенко), 26 984 454 долларов (1 063 988 млн он хранит в Ротшильд Банк АГ, а остальные в собственном «Международном инвестиционном банке»), 14 185 евро (из них 9 885 принадлежат ему, а остальные жене), 393 фунтов стерлингов.

В наличности в 2016 году Порошенко был 60 тысяч долларов и 180 тысяч гривен. Кроме того, его жена Марина Порошенко в 2016 году заработала 75 тысяч гривен в виде зарплаты в «Благотворительном Фонде Петра Порошенко».

Ранее «Фраза» сообщала, что Президент Украины Петр Порошенко задекларировал 12 295 570 гривен доходов за 2016 год.

В октябре 2016 года Президент Украины Петр Порошенко утверждал, что все его зафиксированное в е-декларации имущество было приобретено до того, как он занял пост президента, а подавляющая его часть — в то время, когда он не состоял на государственной службе.

В ноябре 2016 года стало известно о том, что Порошенко получил доход в виде процентов от Международного инвестиционного банка на общую сумму 1 928 594 гривен. Эти доходы он получил по шести счетам. В основной декларации Порошенко указал права собственности в свыше 100 компаний в Украине, России, Польше, Испании, на Кипре, в Венгрии, Литве и КНР, Британских Виргинских островах и в Нидерландах, зарплату на сумму 121 054 грн, проценты на сумму 12 375 404 и инвестиционные доходы в сумме 49 665 361 грн.

В августе 2017 года Национальное агентство по предупреждению коррупции проверило декларации Президента Украины Петра Порошенко за 2015 и 2016 годы. НАПК установило, что Порошенко при составлении деклараций не нарушал требования закона Украины «О предотвращении коррупции».