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Во Флориде на берег вынесло обломки старинного корабля

Во Флориде на берег вынесло обломки старинного корабля

В США, штате Флорида, на курорте Понте-Ведра-Бич волны вынесли на берег 15-метровый фрагмент корабля. Как выяснили журналисты «Фразы», по оценкам специалистов найденный фрагмент принадлежит кораблю XVIII века.

Как сообщает издание CBS47, фрагмент корабля хорошо сохранился. По мнению экспертов, он годами лежал в песке на дне, что и обеспечило его сохранность. А на берегу он оказался из-за штормовой активности. На корабле сохранились медные элементы.

Специалисты полагают, что изначально весь корабль был обшит медью. Также на корабле остались и вырезанные на шпангоутах римские цифры. Исследователи из Морского музея измерили и сфотографировали обломки. На основе собранного материала они планируют воссоздать 3D-модель корабля. Также предстоит как можно скорее вывезти обломки, пока их не смыло волнами обратно в море. Однако для этого предстоит еще уладить ряд вопросов с чиновниками.

Как сообщала «Фраза», 19 августа 2015 года двое клиентов юридической фирмы обратились к властям польского города Валбжих с сообщением, что обнаружили «золотой поезд» нацистов в замурованном тоннеле на глубине 70 метров. В доказательство они продемонстрировали снимки георадара. Власти согласились признать их права на 10-процентную долю от всех найденных драгоценностей. В результате 1 сентября был перекрыт целый район, ставший местом массового нашествия кладоискателей.

15 декабря того же года глава группы экспертов Януш Мадей сообщил, что ученые из Академии горной промышленности и металлургии в Кракове после обследования территории не нашли никаких следов нацистского поезда.

 
 
 
Тэги: история, археология, корабль, океан, Флорида

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