Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

ТОП:

Назначение украинских чиновников из США – это захват власти и уголовное преступление, - адвокат

Назначение украинских чиновников из США – это захват власти и уголовное преступление, - адвокат

Согласование кандидатур высших украинских чиновников или их неформальное «назначение» в США по украинскому законодательству являются преступлением. Об этом, как выяснили журналисты «Фразы», заявил адвокат-правозащитник Максим Могильницкий, комментируя слухи о том, что Луценко собирался лететь в США, чтобы предложить свою кандидатуру на пост нового премьер-министра.

«О том, что почти на все ключевые посты в украинском государстве людей „назначают“ из-за океана сегодня знает даже самый ленивый. С моральной точки зрения это всего лишь беспрецедентное унижение украинской государственности. А вот с юридической — это захват государственной власти. За такие действия ст. 109 УК Украины предусматривает до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества», — написал Могильницкий в своем Фейсбуке.

Юрист рассказал, что под захватом власти стоит понимать не только вооруженный переворот, но и другие насильственные действия. «По Конституции Украина — независимое государство. Поэтому любое назначение, даже неформальное, на должности с участием иностранных государств —преступление. Это и есть то самое „иное насилие“ — противоестественное формирование органов государственной власти неконституционным путем», — объяснил правозащитник.

В то же время Могильницкий считает, что привлечь за это преступление высших чиновников в Украине невозможно, поскольку Государственное бюро расследований, которое имеет полномочия расследовать преступления первых лиц государства, так и не начало работу.

«По новому закону ст. 109 УК подследственна Государственному бюро расследований (ГБР). Но оно до сих пор не начало свою работу и неизвестно, когда начнет. А все преступления высших чиновников, кроме коррупционных, подследственны именно ГБР. Великолепно, да? Теоретически президент или премьер-министр Украины могут выйти на балкон и начать отстреливать прохожих из своих дорогих охотничьих карабинов. И им за это ничего не будет», — написал Могильницкий.

Тэги: США, мир, политика

Комментарии

Колонка автора
30.03.18 18:45

Почему Украина вернется к дружбе с Венгрией

Автор: Максим Михайленко

Статьи

30.03.18 11:03

Сергей Мавроди. Чтобы помнили

Автор: Товарищ Краснов

Главная новость дня

Главные новости за 30 марта 2018 года

Главные новости за 30 марта 2018 года
30.03.18 18:59
327
Последние новости
30.03.18 18:59

Главные новости за 30 марта 2018 года
30.03.18 17:02

Назначение украинских чиновников из США – это захват власти и уголовное преступление, - адвокат
30.03.18 16:53

На Тернопольщине произошло массовое отравление детей в садике
30.03.18 16:29

Россия активно высылает европейских дипломатов
30.03.18 16:08

Сытник вспомнил о «жучках», писавших Холодницкого. Луценко настаивает на увольнении
30.03.18 15:57

«Интер» растопит снег смехом: любовь, море и юмор в лучших комедиях на этих выходных
30.03.18 15:26

На Черниговщине в воинской части произошел пожар
30.03.18 15:13

На Львовщине веселая игра детей закончилась страшной смертью школьника
30.03.18 14:55

ВВС: Медведчук полностью исключает получение политического убежища за границей
30.03.18 14:47

Губернатор Николаевщины сложил полномочия на время расследования гибели Волошина

Интервью

28.03.18 09:21

Психолог Артем Хмелевский: Я не верю, когда говорят, что на любимое дело не хватает времени и сил

Автор: Евгений Середа

Фото и Видео
На Черниговщине в воинской части произошел пожар
На Черниговщине в воинской части произошел пожар
На Черниговщине в воинской части произошел пожар
На Черниговщине в воинской части произошел пожар
На Львовщине веселая игра детей закончилась страшной смертью школьника
На Львовщине веселая игра детей закончилась страшной смертью школьника
В Днепре из-за пожара в школе эвакуировали всех детей
В Днепре из-за пожара в школе эвакуировали всех детей
На Киевщине жестоко избили и ограбили ветерана АТО
На Киевщине жестоко избили и ограбили ветерана АТО
В Киеве неизвестные похитили ребенка прямо на парковке
В Киеве неизвестные похитили ребенка прямо на парковке
В Харькове неизвестные расстреляли людей около ресторана. Один человек скончался
В Харькове неизвестные расстреляли людей около ресторана. Один человек скончался
В детских больницах Киева заперты аварийные выходы. Говорят, так защищаются от воров и террористов
В детских больницах Киева заперты аварийные выходы. Говорят, так защищаются от воров и террористов
Ночью в Киеве взорвали крутой внедорожник. Хозяина авто забрала «скорая»
Ночью в Киеве взорвали крутой внедорожник. Хозяина авто забрала «скорая»
Американка утверждает, что сняла Лох-несское чудовище. Да еще и с «семейством»
Американка утверждает, что сняла Лох-несское чудовище. Да еще и с «семейством»
В Хмельницком загорелось общежитие. Из огня вывели 77 студентов
В Хмельницком загорелось общежитие. Из огня вывели 77 студентов
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Руководитель холдинга «Фраза.юа»:
Виталий Кустов