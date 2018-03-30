Назначение украинских чиновников из США – это захват власти и уголовное преступление, - адвокат

Согласование кандидатур высших украинских чиновников или их неформальное «назначение» в США по украинскому законодательству являются преступлением. Об этом, как выяснили журналисты «Фразы», заявил адвокат-правозащитник Максим Могильницкий, комментируя слухи о том, что Луценко собирался лететь в США, чтобы предложить свою кандидатуру на пост нового премьер-министра.

«О том, что почти на все ключевые посты в украинском государстве людей „назначают“ из-за океана сегодня знает даже самый ленивый. С моральной точки зрения это всего лишь беспрецедентное унижение украинской государственности. А вот с юридической — это захват государственной власти. За такие действия ст. 109 УК Украины предусматривает до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества», — написал Могильницкий в своем Фейсбуке.

Юрист рассказал, что под захватом власти стоит понимать не только вооруженный переворот, но и другие насильственные действия. «По Конституции Украина — независимое государство. Поэтому любое назначение, даже неформальное, на должности с участием иностранных государств —преступление. Это и есть то самое „иное насилие“ — противоестественное формирование органов государственной власти неконституционным путем», — объяснил правозащитник.

В то же время Могильницкий считает, что привлечь за это преступление высших чиновников в Украине невозможно, поскольку Государственное бюро расследований, которое имеет полномочия расследовать преступления первых лиц государства, так и не начало работу.

«По новому закону ст. 109 УК подследственна Государственному бюро расследований (ГБР). Но оно до сих пор не начало свою работу и неизвестно, когда начнет. А все преступления высших чиновников, кроме коррупционных, подследственны именно ГБР. Великолепно, да? Теоретически президент или премьер-министр Украины могут выйти на балкон и начать отстреливать прохожих из своих дорогих охотничьих карабинов. И им за это ничего не будет», — написал Могильницкий.