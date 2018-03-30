Сытник вспомнил о «жучках», писавших Холодницкого. Луценко настаивает на увольнении

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко попросил Квалификационно-дисциплинарную комиссию рассмотреть вопрос о снятии с должности руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он написал в Facebook.

«В рамках уголовного производства, которое расследуется общей группой ГПУ и НАБУ о по добытыми в ходе следствия фактам, которые должным образом рассекречены, в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров за подписями Генерального прокурора и директора Национального антикоррупционного бюро сегодня направлены дисциплинарные жалобы о совершении руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким дисциплинарных проступков», — написал Луценко.

«В своем представлении прошу КДКП рассмотреть вопрос о снятии Холодницкого с должности заместителя Генпрокурора — руководителя САП», — заявил Генпрокурор.

В то же время, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник рассказал в интервью «Зеркалу недели» о том, что Холодницкий «сливал» информацию о готовящихся обысках и давил на должностных лиц.



«Во-первых, речь идет о сливе информации о готовящихся обысках тем людям, у которых эти обыски должны были проводиться. Во-вторых, о давлении на определенных должностных лиц для принятия ими определенных решений», — говорит глава НАБУ.



По его словам, давил Холодницкий, прежде всего, на прокуроров.

«Есть прокуроры, которые хотят нормально работать, но лица, занимающие административные должности в САП, не дают им этого делать. Прокурор приносит „наверх“ проекты подозрений, но вместо рассмотрения получает нагоняй, и дело тормозится», — рассказывает Сытник.

Он рассказал также, что на записях речь идет о давлении на суд для принятия незаконных решений. В частности, для того, чтобы суд не рассматривал ходатайство детективов НАБУ о проведении обыска у «лица, которое является другом Холодницкого».

Кроме того, сообщает директор НАБУ, зафиксировано подстрекательство Холодницким свидетеля к даче неправдивых показаний.

«Это лишь короткий перечень того, что зафиксировано на этих записях», — отмечает Сытник.

По его словам, в частности речь идет о деле Геннадия Труханова и хищения средств чиновниками мэрии Одессы; о квартире-взятке для и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун; о деле фирмы «Золотой мандарин», которую связывают с нардепом Логвинским; о расследованях, связанных с е-декларациями топ-чиновников и т. д.

Также, заявляет директор НАБУ, Холодницкий тормозил дело по переуступке долга частной компании за электроэнергию, поставленную «Черкассыоблэнерго» промышленным потребителям, и одно из дел о закупках топлива для «Укрзализныци».

«Сложно представить, что бы мы могли услышать, если бы записи велись не четыре недели, а четыре месяца», — отметил глава бюро.

«Долгое время мы догадывались. В лицо этот человек говорил одно, а делал совершенно другое. Тормозились расследования, месяцами не подписывались документы... Некоторые подозрения не подписывались в течение полутора-двух лет, валяясь мертвым грузом», — отметил Сытник.

При этом, отмечает он, факты передачи денег записывающие устройства не зафиксировали.

Ранее СМИ сообщали, что Генеральная прокуратура вызвала на допрос руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. В то же время сам Холодницкий сказал, что узнал о вызове на допрос из СМИ.

Как сообщалось, в кабинете главы САП Холодницкого была установлена ​​прослушивающая аппаратура. «Жучки» якобы были прикреплены к стенке аквариума. Выяснилось, что дело в отношении Холодницкого ведет ГПУ с применением оборудования НАБУ.

В свою очередь директор НАБУ Артем Сытник назвал искаженной информацию о негласном прослушивании в кабинете Холодницкого. Вместе с тем позже директор Антикоррупционного бюро признал сотрудничествоего ведомства и ГПУ по делу против руководителя САП.

Холодницкий предостерег, что записи, которые скрыто велись в его кабинете, могут быть использованы для спекуляций против него, но подчеркнул, что о его отставке не речь идет.