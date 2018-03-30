«Интер» растопит снег смехом: любовь, море и юмор в лучших комедиях на этих выходных

31 марта и 1 апреля — в День смеха — телеканал «Интер» покажет лучшие комедийные фильмы. Как выяснили журналисты «Фразы», в субботу, 31 марта, в 8:50 можно будет увидеть 2-серийную комедию режиссера Михаила Козакова «Покровские ворота».

В 11:30 — комедийный фильм «Баламут». Для исполнителя главной роли — Вадима Андреева — работа в этой картине стала дебютом в кино. В 1979-м, когда фильм вышел в прокат, его назвали лучшим актером года по опросу журнала «Советский экран».

В 13:15 смотрите на «Интере» комедийную мелодраму «Три плюс два». В основе сценария — пьеса Сергея Михалкова «Дикари». Исполнитель одной их главных ролей — Андрей Миронов — на съемочной площадке картины встретил свою первую любовь. Его сердце покорила коллега Наталья Фатеева.

В 15:00 зрители увидят знаменитую музыкальную комедию «Свадьба в Малиновке». Съемки проходили в нескольких селах Полтавской области, а некоторые сцены были сняты недалеко от Харькова, в деревне под названием Малиновка. В 2013-м году в этом населенном пункте был установлен памятник главному герою фильма — адъютанту Попандопуло.

В воскресенье, 1 апреля, в 12:10 «Интер» покажет знаменитую французскую комедию «Укол зонтиком» с непревзойденным Пьером Ришаром в главной роли.

А в 13:50 — франко-канадскую криминальную комедию «Ограбление», роль изобретательного преступника Гримма в которой блестяще сыграл Жан-Поль Бельмондо.

Сразу после этого — в 16:00 — в эфир выйдет легендарная комедия режиссера Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию».