На Тернопольщине произошло массовое отравление детей в садике

В Тернопольской области в детском садике города Збараж зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Тернопольском областном лабораторном центре МОЗ.

«На днях были получены срочные сообщения о трех случаях заболевания кишечной инфекцией. По состоянию на 29.03.2018г. заболело 11 человек, в том числе — 10 детей. Специалисты начали эпидемиологическое расследование», — отметили в центре.

С целью локализации и ликвидации очага инфекционного заболевания, установления причин и условий, способствовавших возникновению вспышки, организован комплекс противоэпидемических мероприятий.

По словам медиков, также осуществлен отбор материала для лабораторного исследования. За контактными лицами установлено медицинское наблюдение.

Ранее «Фраза» сообщала, что 9 августа 2017 года на одной из баз в Коблево (Николаевская область) с признаками пищевого отравления госпитализированы восемнадцать детей из Киева.

10 августа в Центральную райбольницу Очакова в Николаевской области были доставлены шестеро детей с признаками пищевой токсикоинфекции.

18 августа на базе отдыха «Романтик», которая находится в Скадовске Херсонской области, была зафиксирована массовая вспышка отравления среди детей.

6 сентября в Ровенской области отравились 16 школьников, 14 из них были госпитализированы.

15 сентября 2017 года стало известно, что в Голосеевском районе Киева в гимназии № 59 массово отравились дети. Причиной могло стать употребление еды в школьной столовой.