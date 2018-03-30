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Главные новости за 30 марта 2018 года

Главные новости за 30 марта 2018 года

В Украине запустили 4G. Сегодня, 30 марта, украинские мобильные операторы запустили связь четвертого поколения в крупнейших городах. Об этом говорится на странице компании lifecell в Facebook. Оператор заявляет, что первым запустил в Украине новый стандарт. Чтобы подключиться к нему, нужны лишь SIM-карта и смартфон, поддерживающие 4G/LTE.

Россия разорвала соглашение с Украиной о поставках военной техники. Россия прекратила действие соглашения о порядке взаимных поставок вооружения с Украиной. Об этом говорится в сообщении МИД России. «Прекращено действие соглашения между правительствами Российской Федерации и Украины о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники, комплектующих изделий и запасных частей, организации ремонта и предоставления услуг военного назначения», — говорится в сообщении.

Суд арестовал Крысина на 2 месяца. Дарницкий районний суд Киева избрал Юрию Крысину меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Суд вынес решение об аресте Крысина на 60 дней, то есть, до 29 мая 2018 года. Обвиняемый был задержан прямо в зале суда. Прокуратура назвала 4 основания для избрания такой предупредительной меры: продолжение преступной деятельности, влияние на других участников процесса, препятствование следственным действиям путем уклонения от судов и возможный риск бегства.

Губернатор Николаевщины сложил полномочия на время расследования гибели Волошина. Глава Николаевской областной государственной администрации (ОГА) Алексей Савченко подал Президенту Украины Петру Порошенко заявление о сложении с себя полномочий. В заявлении Савченко отметил, что складывает с себя полномочия на период расследования уголовного дела о самоубийстве руководителя Николаевского международного аэропорта Владислава Волошина. «Я написал заявление по этому поводу и зарегистрировал его сегодня. Оно зарегистрировано 30 марта, № 3231934301», — сказал Савченко журналистам, продемонстрировав написанный от руки документ.

В Украине могут усложнить процедуру получения водительских прав. В Украине могут вести медико-психологическое освидетельствование при получении водительских прав. Правительство утвердило план повышения безопасности дорожного движения до 2020 года. Разработкой мер займутся МВД, Мининфраструктуры и Министерство здравоохранения.

Дочь Скрипаля пришла в сознание и может говорить. Дочь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия пришла в сознание и может говорить. Она по-прежнему находится под круглосуточным присмотром врачей. Врачи оценивают состояние женщины как стабильное. Главный врач больницы, где находятся Скрипали, сообщила об улучшении состояния дочери экс-разведчика.

Пожар в Кемерово: Жена зрителя, запершего детей в кинозале, рассказала, как все происходило. Мужчина, который принял решение запереть двери в одном из кинозалов ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, потерял в огне двух дочерей. Об этом написала в Instagram его супруга. Сам мужчина до сих пор находится в больнице. Отмечается, что он выжил, поскольку сам бросился за помощью.

По словам журналиста, Папа Римский отрицает существование ада. Папа Римский Франциск отрицает существование ада. Об этом он заявил в интервью одной из самых известных итальянских газет «La Repubblica». 93-летний журналист Эудженио Скальфари брал для «La Repubblica» интервью у Папы Франциска.

Ученые нашли в человеческом организме то, о чем раньше даже не догадывались. Американские ученые во время очередного исследования обнаружили в организме человека сети микроскопических каналов, заполненных жидкостью и пронизывающих соединительную ткань органов. Открытие было сделано случайно, во время эндоскопического обследования пациента. Как полагают ученые, эта сеть выполняет амортизирующие функции, защищая внутренние органы.

Тэги: автомобиль, суд, ученые, Украина, общество, арест, Россия, мир, Николаевская область, экономика, Папа Римский, политика, наука, Николаев, криминал, исследование, ад, Сергей Скрипаль

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