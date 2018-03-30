Губернатор Николаевщины сложил полномочия на время расследования гибели Волошина

Глава Николаевской областной государственной администрации (ОГА) Алексей Савченко подал Президенту Украины Петру Порошенко заявление о сложении с себя полномочий. Как выяснили журналисты «Фразы», в заявлении Савченко отметил, что складывает с себя полномочия на период расследования уголовного дела о самоубийстве руководителя Николаевского международного аэропорта Владислава Волошина.



«Я написал заявление по этому поводу и зарегистрировал его сегодня. Оно зарегистрировано 30 марта, № 3231934301», — сказал Савченко журналистам, продемонстрировав написанный от руки документ, сообщает «Страна».



На вопрос, принял ли президент заявление, глава обладминистрации сказал: «Есть определенный документооборот. В соответствии с ним не принять это заявление невозможно».



Он также отметил, что принял такое решение сознательно, «чтобы избежать любой спекуляции».



На вопрос, кто будет исполнять его обязанности в указанный период, Савченко ответил: «Я надеюсь, первый заместитель».

Как сообщала «Фраза», 18 марта 2018 года в Николаеве в собственной квартире застрелился 29-летний исполняющий обязанности главы николаевского аэропорта, ветеран АТО, кавалер орден «За мужество» III степени Владислав Волошин.

Впоследствии в СМИ появилась якобы переписка Волошина с одним из чиновников аэропорта в одном из мобильных мессенджеров, в которой упоминается губернатор Савченко, тендеры, проверка НАБУ реконструкции аэропорта, документы от ОГА и намерения покончить с жизнью.

Тогда же глава Николаевской ОГА призвал не заниматься «непонятными вещами». Он заявил, что узнал о самоубийстве Волошина, когда проходил лечение, и не может поверить в это.

19 марта появилась противоречивая информация о последних днях героя. По одним данным на него незадолго до смерти якобы давили чиновники областной государственной администрации во главе с Алексеем Савченко. По другой — до последнего момента он не выказывал каких-либо признаков надвигающейся трагедии.

20 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что приняло меры для устранения возможных коррупционных рисков при осуществлении закупок в Николаевском международном аэропорту. «По результатам этой работы НАБУ, а также работы других правоохранительных органов, органов финансового контроля и исполнительной власти, общественности и средств массовой информации удалось предотвратить возможное хищение средств местного бюджета: договор, заключенный между компанией-победителем тендера по закупке работ и услуг по ремонту здания аэровокзала и КП „Николаевский международный аэропорт“ 21.02.2018 расторгнут в порядке статьи 849 Гражданского кодекса Украины», — сообщили в бюро.

В тот же день, 20 марта, стало известно о том, что правоохранители рассматривают 5 версий гибели Волошина.