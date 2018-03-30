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Губернатор Николаевщины сложил полномочия на время расследования гибели Волошина

Губернатор Николаевщины сложил полномочия на время расследования гибели Волошина

Глава Николаевской областной государственной администрации (ОГА) Алексей Савченко подал Президенту Украины Петру Порошенко заявление о сложении с себя полномочий. Как выяснили журналисты «Фразы», в заявлении Савченко отметил, что складывает с себя полномочия на период расследования уголовного дела о самоубийстве руководителя Николаевского международного аэропорта Владислава Волошина.

«Я написал заявление по этому поводу и зарегистрировал его сегодня. Оно зарегистрировано 30 марта, № 3231934301», — сказал Савченко журналистам, продемонстрировав написанный от руки документ, сообщает «Страна».

На вопрос, принял ли президент заявление, глава обладминистрации сказал: «Есть определенный документооборот. В соответствии с ним не принять это заявление невозможно».

Он также отметил, что принял такое решение сознательно, «чтобы избежать любой спекуляции».

На вопрос, кто будет исполнять его обязанности в указанный период, Савченко ответил: «Я надеюсь, первый заместитель».

Как сообщала «Фраза», 18 марта 2018 года в Николаеве в собственной квартире застрелился 29-летний исполняющий обязанности главы николаевского аэропорта, ветеран АТО, кавалер орден «За мужество» III степени Владислав Волошин.

Впоследствии в СМИ появилась якобы переписка Волошина с одним из чиновников аэропорта в одном из мобильных мессенджеров, в которой упоминается губернатор Савченко, тендеры, проверка НАБУ реконструкции аэропорта, документы от ОГА и намерения покончить с жизнью.

Тогда же глава Николаевской ОГА призвал не заниматься «непонятными вещами». Он заявил, что узнал о самоубийстве Волошина, когда проходил лечение, и не может поверить в это.

19 марта появилась противоречивая информация о последних днях героя. По одним данным на него незадолго до смерти якобы давили чиновники областной государственной администрации во главе с Алексеем Савченко. По другой — до последнего момента он не выказывал каких-либо признаков надвигающейся трагедии.

20 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что приняло меры для устранения возможных коррупционных рисков при осуществлении закупок в Николаевском международном аэропорту. «По результатам этой работы НАБУ, а также работы других правоохранительных органов, органов финансового контроля и исполнительной власти, общественности и средств массовой информации удалось предотвратить возможное хищение средств местного бюджета: договор, заключенный между компанией-победителем тендера по закупке работ и услуг по ремонту здания аэровокзала и КП „Николаевский международный аэропорт“ 21.02.2018 расторгнут в порядке статьи 849 Гражданского кодекса Украины», — сообщили в бюро.

В тот же день, 20 марта, стало известно о том, что правоохранители рассматривают 5 версий гибели Волошина.

Тэги: общество, уголовное дело, Николаевская область, политика, губернатор, криминал, Владислав Волошин

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