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Ученые нашли в человеческом организме то, о чем раньше даже не догадывались

Ученые нашли в человеческом организме то, о чем раньше даже не догадывались

Американские ученые во время очередного исследования обнаружили в организме человека сети микроскопических каналов, заполненных жидкостью и пронизывающих соединительную ткань органов. Как выяснили журналисты «Фразы», открытие было сделано случайно, во время эндоскопического обследования пациента.

Как полагают ученые, эта сеть выполняет амортизирующие функции, защищая внутренние органы, сообщает «Сегодня».

В то же время, по предположениям исследователей, открытая сеть каналов может способствовать появлению метастазов рака. По каналам раковые клетки могут проникать в лимфатическую систему, через которую дальше распространяются по всему организму. Исследовав другие участки тела, в частности, носовую полость, ученые нашли подобные сплетения каналов и там.

По словам ученых, каналы присутствуют практически во всех органах. Они содержат примерно пятую часть всей жидкости человеческого тела.

Ранее эту сеть каналов не мгли обнаружить, так как при стандартных методах исследования тканей происходил отток жидкости и разрушение волокон коллагена.

Также медики предполагают, что содержимое обнаруженных каналов может способствовать ранней диагностике рака.

Ранее "Фраза" сообщала, что в конце 2016 года ученые из Университета Южной Каролины, проведя исследование над пожилыми американцами, пришли к выводу, что пожилые люди, для которых высок риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, могут продлить себе жизнь, если будут принимать низкие дозы ацетилсалициловой кислоты (аспирина) каждый день.

Весной 2017 года группа американских ученых выяснила, чем питаются представители боливийского племени Tsimane, представители которого обладают самым здоровым сердцем в мире. Ученые считают, что низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний связан со здоровым образом жизни, которые ведут люди из племени.

В мае 2017 года международный коллектив медиков (2,3 тысячи экспертов из 133 стран) рассчитал, что примерно треть всех смертей в мире происходит из-за сердечно-сосудистых заболеваний. 

Тэги: ученые, здоровье, наука, медики, исследование, врачи, органы

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