По словам журналиста, Папа Римский отрицает существование ада

Папа Римский Франциск отрицает существование ада. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он заявил в интервью одной из самых известных итальянских газет «La Repubblica».



93-летний журналист Эудженио Скальфари брал для «La Repubblica» интервью у Папы Франциска.



Папа, якобы, сказал «Ада не существует. Души грешников просто исчезают». По словам Папы, те грешные души, которые после смерти раскаялись, остаются с Богом, а не раскаявшиеся навсегда исчезают, как будто их и не было.



В Ватикане заявили, что в интервью слова понтифика поданы совсем не так, как звучали, и что Папа не отрицает существование ада, сообщает «Catholic News Agency».



Примечательно, что Эудженио Скальфари брал интервью у разных понтификов неоднократно, и почти всегда за этим следовал скандал и обвинения журналиста в перекручивании слов. Скальфари не пользуется диктофоном и даже ручкой для записи бесед, а воспроизводит слова по памяти.

Ад или Аид в представлении религий (авраамические религии, зороастризм), мифологий и верований — ужасное, чаще посмертное, место наказания грешников, испытывающих в нем муки и страдания. Как правило, противопоставляется Раю.