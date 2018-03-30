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Криминал

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В Украине могут усложнить процедуру получения водительских прав

В Украине могут усложнить процедуру получения водительских прав

В Украине могут вести медико-психологическое освидетельствование при получении водительских прав. Как выяснили журналисты «Фразы», правительство утвердило план повышения безопасности дорожного движения до 2020 года.

Разработкой мер займутся МВД, Мининфраструктуры и Министерство здравоохранения, сообщает «Новое время».

Как осуществлять психиатрическое освидетельствование кандидатов в водители — в правительстве еще решают. Украина могла бы позаимствовать иностранный опыт и внедрить тестовый опрос, считает член комитета Верховной Рады по здравоохранению Оксана Корчинская.

«Должна быть экспертиза, не является ли человек психически больным, не употребляет ли наркотики и алкоголь. Чтобы избавиться от коррупции в комиссиях, которые можно за деньги пройти, нужны тесты. В большинстве цивилизованных стран используют именно тесты», — сказала Корчинская.

Сейчас при прохождении медицинской комиссии врачи проверяют в базах, состоит ли гражданин на учете у психиатра. Впрочем, этого может быть недостаточно, считает директор автошколы EasyDrive Анна Кушнарева. По ее мнению, будущие водители должны тщательно проверяться на адекватность.

Вместе с тем дополнительные медкомиссии могут поощрять взяточничество при получении водительских прав, считает член правления Союза автомобилистов Украины Максим Моргун. По его мнению, проводить медико-психологическое обследование водителей мог бы семейный врач. В случае выявления проблем со здоровьем такой специалист мог бы направить заявителя к узким специалистам и подготовить соответствующую справку, считает Моргун.

Ранее «Фраза» сообщала, что в январе 2017 года заместитель главы МВД по евроинтеграции Анастасия Деева сообщила, что в соответствии с требованиями Евросоюза в Украине готовятся нововведения для водителей, которые относятся к сроку действия водительских удостоверений. В частности, предполагается, что каждые 5 или 15 лет (в зависимости от категории транспорта) водители будут пересдавать на получение прав, а заодно и проверять знания и навыки. В удостоверение водителя добавят микрочип, изменят срок действия и подкатегории водительских удостоверений.

Однако глава МВД Арсен Аваков заявил, что украинские водители не будут периодически пересдавать экзамены, чтобы обновить водительское удостоверение.

С 9 февраля территориальные сервисные центры МВД Украины впервые начали выдавать международные удостоверения водителя.

В апреле 2017 года депутаты Верховной Рады изменили правила проезда круговых перекрестков. По новым правилам главная дорога — всегда у транспортного средства, которое уже находится на кольце.

В июне 2017 года появилась информация о том, что до конца года планируют организовать в Киеве систему «умных» светофоров, чтобы разгрузить пробки.

24 июня 2017 года стало известно о том, что Госагентство автомобильных дорог Украины решило ввести европейскую практику профилактики нарушений ПДД — Traffic calming measures («Меры по смягчению трафика»). Эта система намного эффективнее лежачих полицейских.

Тэги: Кабинет Министров Украины, Украина, водитель, общество, водительские права, автоновости

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