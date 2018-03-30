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Фестиваль «Неделя австрийского кино» 2018 объявил программу

Фестиваль «Неделя австрийского кино» 2018 объявил программу

7-й ежегодный фестиваль «Неделя австрийского кино» стартует в Украине 12 апреля. Как выяснили журналисты «Фразы», в этом году в программу фестиваля вошли три полнометражных картины, в том числе и драма украино-австрийского производства.

Откроет фестиваль историческая драма «Мадемуазель Паради». Лента Барбары Альберт основана на реальной истории слепой пианистки Марии Терезии Паради, которая жила в Вене XVIII века. После многочисленных попыток восстановить зрение, ее знакомят с одиозным «врачом-чудотворцем». Мировая премьера картины состоялась в рамках конкурсной программы Platform Международного кинофестиваля в Торонто, европейская — в конкурсе кинофестиваля в Сан-Себастьяне.

Также в программе фестиваля — драма «Январь — март» Юрия Речинского, которая создавалась в совместном производстве Австрии и Украины. Премьера ленты прошла в рамках конкурсной программы Роттердамского кинофестиваля, известного своим вниманием к новаторскому и экспериментальному кино.

«Январь — март» рассказывает две параллельные истории: первая — о молодой семейной паре, австрийке Анне и украинце Юре, которые попадают в автомобильную аварию; вторая — о родителях главных героев, в частности о матери Анны Марте, которая в Вене переживает расстройство личности, вызванный болезнью Альцгеймера. Музыку к фильму написал композитор Антон Байбаков, известный своими работами для «Украинских шерифов», «Всё пылает», «Зеленой кофты».

В Киеве картину лично представят режиссер Юрий Речинский и исполнительница одной из главных ролей Анджела Грегович. С 19 апреля фильм выйдет в украинский прокат.

Комедия «Мигранты» посвящена двум безработным друзьям, которые живут в современной Вене: в попытке заработать денег они изображают мигрантов для телевизионного шоу. Создатели называют фильм «политнекорректной комедией о современных клише, ложных идентичностях и „настоящих иностранцах“ — что бы это не значило».

Гостей «Недели австрийского кино» ждет традиционная подборка лучших медиаработ международного фестиваля мультимедийных искусств ARS ELECTRONICA. Киносмотр ежегодно проходит в австрийском городе Линц и презентует передовые визуальные технологии.

«Неделя австрийского кино» пройдет в Киеве, Одессе и Харькове. Также активисты и руководители киноклубов смогут провести показы в своем городе в рамках проекта «Артхаус Клуб», для этого нужно будет подать заявку на сайте club.arthousetraffic.com.

Организаторами фестиваля выступают Австрийский культурный форум и компания «Артхаус Трафик». Фестиваль благодарен Райффайзен Банку Аваль, надежному финансовому партнеру, который уже много лет поддерживает украинские показы наиболее ярких и резонансных кинокартин Австрии. Фильмы демонстрируются на языке оригинала с украинскими субтитрами. Медиапартнеры: «Фраза», Фокус, Детектор медіа, Тиждень, oKino, Телекритика, Хорошее кино.

Тэги: кино, культура

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