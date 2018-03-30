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Пожар в Кемерово: Жена зрителя, запершего детей в кинозале, рассказала, как все происходило

Пожар в Кемерово: Жена зрителя, запершего детей в кинозале, рассказала, как все происходило

Мужчина, который принял решение запереть двери в одном из кинозалов ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, потерял в огне двух дочерей. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом написала в Instagram его супруга.

Сам мужчина до сих пор находится в больнице. Отмечается, что он выжил, поскольку сам бросился за помощью.



«25 марта обе мои дочери были в кино. Долгожданный мультик начался и закончился по расписанию. Зал полный детей и родителей. Все было, как всегда. В конце сеанса в зале включили свет. Первые посетители подошли к дверям, открыли... За дверями не было ничего видно от дыма, был сильный жар, слышались крики», — рассказала Ольга.

Она отмечает, что ни аварийной тревоги, ни каких-либо предупреждений не было. Мужчины действительно заперли дверь и вещами заткнули все щели, решив внутри дожидаться прибытия пожарных.

«Все остальные двери в зале были заперты. Дышать могли только через ткань, смоченную в воде. Когда дети начали терять сознание, решили попробовать бежать. Основная часть детей были уже без чувств. Выбили дверь запасного выхода, за ней тоже стоял кромешный дым. Через два шага муж потерял сознание... Его вытащили из коридора. Дети остались за дверью в зале. Все, кто там был, там и остался... Светлая память моим Веронике и Василисе и всем, кто в тот день не смог выйти из этого ада», — написала Ольга.

Как сообщала «Фраза», 25 марта 2018 года в городе Кемерово (Россия) вспыхнул пожар в кинотеатре торгового центра.

На утро 26 марта было известно о 55 погибших. При этом оставалась неизвестной судьба 41 ребенка.

Вскоре следственный комитет РФ подтвердил гибель 64 человек.

27 марта появилась информация о том, что власти России умышленно замалчивают информацию о количестве погибших. По словам пострадавших и очевидцев трагедии количество погибших превышает 350 человек. Вскоре в СМИ появилась информация о том, что двери в сгоревший кинозал закрыл один из зрителей.

Тэги: пожар, уголовное дело, мир, смерть, расследование, дети, кемерово

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