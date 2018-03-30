Сегодня, 30 марта, украинские мобильные операторы запустили связь четвертого поколения в крупнейших городах. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится на странице компании lifecell в Facebook.

Оператор заявляет, что первым запустил в Украине новый стандарт. Чтобы подключиться к нему, нужны лишь SIM-карта и смартфон, поддерживающие 4G/LTE.

Пока что новый стандарт запущен в ряде крупнейших городов: Киеве, Днепре, Харькове, Запорожье, Львове, Полтаве, Сумах, Ивано-Франковске, Черновцах, Одессе и Херсоне.

Компания Vodafone в Facebook сообщила, что Киев, Львов и Харьков уже с 4G. Остальные крупные города обещают подключить уже 30 марта.

Стоит отметить, что это пока точечное покрытие в диапазоне 2600 МГц, основное покрытие 4G операторы начнут разворачивать в июле на частоте 1800 МГц.



Запуск первых базовых станций 4G стал возможным после того, как Украинский государственный центр радиочастот объявил, что 30 марта начнет выдавать компаниям разрешительные документы.

Президент Украины поздравил украинцев с тем, что в Украине запустили 4G.

Сьогодні оператори мобільного зв’язку запускають 4G у понад двадцяти містах Украіни!



Вітаю українців з впровадженням #4G! pic.twitter.com/gQJFQGANVz — Петро Порошенко (@poroshenko) 30 марта 2018 г.

Ранее СМИ сообщали, что мобильные операторы купили частоты 4G в диапазоне 1800 МГц. Общий объем полученных в ходе аукциона на 4G средств в диапазоне 1800 МГц — 5,434 миллиарда гривен.

В ходе торгов за частоты в диапазоне 1800 МГц компании переплатили 1,45 млрд более стартовую цену. При частоте в диапазоне 2400 МГц суммарно государство получит за лицензии более 2,45 млрд гривен.

В сумме государство получило 7,89 миллиарда за 4G.