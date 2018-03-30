Заробитчане могут оставить Украину без валюты

Украина рискует в ближайшем будущем потерять серьезную долю валютных поступлений. Как выяснили журналисты «Фразы», данные риски связаны с тем, что украинцы массово уезжают на заработки в Польшу.

Как сообщает UBR.ua, речь идет не только о сезонных работах и временных заездах, а о долгосрочных контрактах и постоянном месте жительства.

Всего за 2017 год, под данным НБУ, трудовые мигранты переслали домой $9,3 млрд (около 10% ВВП). Больше всего денег пришло из Польши — $3,1 млрд.

«Заробитчане уже сейчас пытаются подольше остаться на заработках. Если раньше уезжали на 3-6 месяцев, то после двух-трех таких поездок, начинают искать пути перебраться заграницу жить, перевозят свои семьи. И все меньше отсылают в Украину. На чужбине копят на жилье, машину и жизнь на новом месте. А также берут кредиты на разные цели. По приезду второй супруг тоже находит себе работу», — рассказал председатель украинского профсоюзного движения «Трудовая Солидарность» Виталий Махинько.

При этом польские чиновники каждый год облегчают процесс трудоустройства для украинцев. Для них в Польше даже решили создать агентство по делам трудовых мигрантов. Помимо этого, к 2030 году поляки планируют поднять уровень средней зарплаты у себя в стране до 1,5 тыс. евро. И готовят новые преференции.

С 1 января 2018 года иностранцы могут на месте оформить разрешение на сезонную работу сроком до 8 месяцев.

«И регистрация трудоустройства теперь носит лишь информативный характер: работодателю не нужно будет месяцами ждать разрешения из воеводства, человек может работать легально со дня уведомления в воеводстве», — подчеркнула эксперт-международник Ирина Верещук.

«Порядка 2,5 млн поляков точно так же ежегодно выезжают на работу заграницу. В Германию или Ирландию, где уровень зарплат на порядок выше польских», — рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Наиболее востребованы в Польше представители рабочих специальностей. По данным социологической группы «Рейтинг», 77% наших работяг нанимают для физического труда: в сельском хозяйстве, строительстве и ремонте. Еще 16% работают в сфере услуг: домашняя работа, уход за стариками, ресторанный бизнес. И лишь 3% нашли себя в интеллектуальной отрасли.

Ранее "Фраза" публиковала отзывы заробитчан о работе в Польше.