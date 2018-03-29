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Вятрович выступил категорически против перевода украинского языка на латиницу

Вятрович выступил категорически против перевода украинского языка на латиницу

Отказ от кириллического алфавита в украинском языке может привести к популяризации русского языка в Украине. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович написал на своей странице в Facebook.

По его словам, главным аргументом сторонников перехода на латиницу является то, что это якобы «отгородит нас от России и приблизит к Европе». «Однако в действительности смена письма может сыграть противоположную роль — усиление русификации. Последние годы все больше русскоязычных граждан переходят на украинский. Введение латиницы создаст дополнительный барьер и остановит многих из них. Более того, такое изменение может спровоцировать движение в противоположном направлении — привычный кириллический русский для многих (особенно, старших людей) будет проще в использовании, чем незнакомый латинский украинский», — написал Вятрович.

Он также отмечает, что вариант плавного перехода с параллельным использованием кириллицы и латиницы, будет означать «фактическое трехъязычие в стране — два украинских и русский. Так что просто получим еще одну линию различия, которая никак не поможет совместному движению в Европу».

«Кириллица — это фундаментальный элемент нашей тысячелетней культуры и идентичности. Отказ от нее сделает нас слабее, потому что растворит нашу уникальность», — заключил Вятрович.

Как сообщала «Фраза», 27 марта 2018 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о необходимости дискуссии в обществе о возможном переходе Украины на латиницу. Такое предложение было озвучено польским историком и журналистом Земовитом Щереком во время дискуссии о роли Украины в центральноевропейском сообществе.

Тэги: общество, русский язык, украинский язык, культура, Владимир Вятрович, Латиница

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