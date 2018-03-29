Главные новости за 29 марта 2018 года

В Киеве с 10:00 30 марта до 7:00 31 марта планируется массовое отключение водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе «Киевводоканала». В это время будут проводиться ремонтные работы на водопроводной станции «Крутогорная». В частности, КП предупредило об ограничении водоснабжения на верхних этажах многоэтажных домов.

Около полусотни активистов из разных партий сумели прорваться в здание Николаевского областного совета. Они требовали вынести на голосование вопрос о временном отстранении главы местной областной государственной администрации Алексея Савченко с должности на время следствия по факту самоубийства героя-летчика, экс-директора КП «Николаевский международный аэропорт» Владислава Волошина. Перед этим к дверям, где пикетирующих блокировали правоохранители, вышла глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко. Она заявила, что нельзя «устраивать махновщину»: «Надо пояснить парням, что нужна процедура. Отставку может подписать только Президент. Даже если будет решение депутатов».

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы парковки транспортных средств». Об этом сообщается на сайте главы государства. Закон предусматривает создание законодательного механизма неотвратимости ответственности за нарушение правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств путем введения фото-, видеофиксации правонарушений. Также предусмотрено распространение механизма привлечения к административной ответственности лица, на которое зарегистрировано транспортное средство, за зафиксированные в автоматическом режиме нарушения правил дорожного движения, за случаи нарушения правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств, в том числе за неуплату стоимости услуг парковки или парковку на местах для инвалидов лицами, не имеющими такого права.

В Донецкой области и городе Часов Яр возник пожар в помещении дошкольного учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области. До прибытия спасателей дети были эвакуированы, одна из сотрудниц пострадала в результате прыжка со 2-го этажа. Прибывшие на место спасатели выяснили, что пожар возник в одной из комнат на 2-м этаже. До их прибытия были эвакуированы 93 ребенка и 32 человека персонала заведения.

В ночь на 29 марта в общежитии Хмельницкого торгово-экономического колледжа (г. Хмельницкий, улица Тернопольская) возник пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области. В два часа ночи спасатели получили сообщение о пожаре в одной из комнат 4-этажного общежития. Прибыв на место, пожарные подразделения по внешним признакам установили задымление на втором этаже здания. Спасатели эвакуировали из здания 77 несовершеннолетних, 27 человек эвакуировали с помощью механических лестниц.

Лидеры стран Нормандской четверки в ближайшее время рассмотрят возможные пути ускорения имплементации Минских договоренностей. Об этом говорится в совместном заявлении, которое обнародовала 29 марта пресс-служба президента Украины. «Лидеры стран Нормандской четверки подтверждают их преданность имплементации Минских договоренностей во всех ее измерениях (сфере безопасности, политическом, гуманитарном и социально-экономическом)», — сказано в заявлении. Отмечается, что стороны «рассмотрят возможные пути ускорения имплементации договоренностей в ближайшие месяцы».

Результаты экспертизы показали, что максимальная концентрация нервно-паралитического вещества «Новичок», которым отравились бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, была обнаружена на входной двери в их доме. Об этом сообщили в пресс-службе Скотланд-Ярда. «В результате детальной судебной и научной экспертизы детективы полагают, что Скрипали впервые вступили в контакт с нервно-паралитическим веществом по их домашнему адресу, — говорится в сообщении. — Специалисты выявили самую высокую концентрацию нервно-паралитического вещества, на данный момент, на входной двери». «На этом этапе нашего расследования мы считаем, что Скрипали впервые вступили в контакт с нервно-паралитическим веществом при посредстве входной двери. В связи с этим мы намерены осмотреть в рамках расследования их дом и все близлежащие районы», — заявил заместитель помощника комиссара Дин Хайдон.

В Венесуэле в штате Карабобо в тюрьме вспыхнул сильный пожар, во время которого погибли 68 человек. Об этом генеральный прокурор страны Тарек Уильям Сааб сообщил в своем Twitter. «Прокуратура Венесуэлы информирует общественность, что из-за ужасных событий в комендатуре полиции штата Карабобо, где в предполагаемом пожаре погибли 68 человек, назначены четыре прокурора, чтобы выяснить причины этого трагического инцидента», — написал Тарек Уильям Сааб.