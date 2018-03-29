Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

ТОП:

Главные новости за 29 марта 2018 года

Главные новости за 29 марта 2018 года

В Киеве с 10:00 30 марта до 7:00 31 марта планируется массовое отключение водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе «Киевводоканала». В это время будут проводиться ремонтные работы на водопроводной станции «Крутогорная». В частности, КП предупредило об ограничении водоснабжения на верхних этажах многоэтажных домов.

Около полусотни активистов из разных партий сумели прорваться в здание Николаевского областного совета. Они требовали вынести на голосование вопрос о временном отстранении главы местной областной государственной администрации Алексея Савченко с должности на время следствия по факту самоубийства героя-летчика, экс-директора КП «Николаевский международный аэропорт» Владислава Волошина. Перед этим к дверям, где пикетирующих блокировали правоохранители, вышла глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко. Она заявила, что нельзя «устраивать махновщину»: «Надо пояснить парням, что нужна процедура. Отставку может подписать только Президент. Даже если будет решение депутатов».

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы парковки транспортных средств». Об этом сообщается на сайте главы государства. Закон предусматривает создание законодательного механизма неотвратимости ответственности за нарушение правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств путем введения фото-, видеофиксации правонарушений. Также предусмотрено распространение механизма привлечения к административной ответственности лица, на которое зарегистрировано транспортное средство, за зафиксированные в автоматическом режиме нарушения правил дорожного движения, за случаи нарушения правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств, в том числе за неуплату стоимости услуг парковки или парковку на местах для инвалидов лицами, не имеющими такого права.

В Донецкой области и городе Часов Яр возник пожар в помещении дошкольного учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области. До прибытия спасателей дети были эвакуированы, одна из сотрудниц пострадала в результате прыжка со 2-го этажа. Прибывшие на место спасатели выяснили, что пожар возник в одной из комнат на 2-м этаже. До их прибытия были эвакуированы 93 ребенка и 32 человека персонала заведения.

В ночь на 29 марта в общежитии Хмельницкого торгово-экономического колледжа (г. Хмельницкий, улица Тернопольская) возник пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области. В два часа ночи спасатели получили сообщение о пожаре в одной из комнат 4-этажного общежития. Прибыв на место, пожарные подразделения по внешним признакам установили задымление на втором этаже здания. Спасатели эвакуировали из здания 77 несовершеннолетних, 27 человек эвакуировали с помощью механических лестниц.

Лидеры стран Нормандской четверки в ближайшее время рассмотрят возможные пути ускорения имплементации Минских договоренностей. Об этом говорится в совместном заявлении, которое обнародовала 29 марта пресс-служба президента Украины. «Лидеры стран Нормандской четверки подтверждают их преданность имплементации Минских договоренностей во всех ее измерениях (сфере безопасности, политическом, гуманитарном и социально-экономическом)», — сказано в заявлении. Отмечается, что стороны «рассмотрят возможные пути ускорения имплементации договоренностей в ближайшие месяцы».

Результаты экспертизы показали, что максимальная концентрация нервно-паралитического вещества «Новичок», которым отравились бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, была обнаружена на входной двери в их доме. Об этом сообщили в пресс-службе Скотланд-Ярда. «В результате детальной судебной и научной экспертизы детективы полагают, что Скрипали впервые вступили в контакт с нервно-паралитическим веществом по их домашнему адресу, — говорится в сообщении. — Специалисты выявили самую высокую концентрацию нервно-паралитического вещества, на данный момент, на входной двери». «На этом этапе нашего расследования мы считаем, что Скрипали впервые вступили в контакт с нервно-паралитическим веществом при посредстве входной двери. В связи с этим мы намерены осмотреть в рамках расследования их дом и все близлежащие районы», — заявил заместитель помощника комиссара Дин Хайдон.

В Венесуэле в штате Карабобо в тюрьме вспыхнул сильный пожар, во время которого погибли 68 человек. Об этом генеральный прокурор страны Тарек Уильям Сааб сообщил в своем Twitter. «Прокуратура Венесуэлы информирует общественность, что из-за ужасных событий в комендатуре полиции штата Карабобо, где в предполагаемом пожаре погибли 68 человек, назначены четыре прокурора, чтобы выяснить причины этого трагического инцидента», — написал Тарек Уильям Сааб.

Тэги: Киев, пожар, отравление, общество, мир, расследование, политика, Донбасс, криминал, водоснабжение, нормандская четверка, Сергей Скрипаль

Комментарии

Колонка автора
26.03.18 14:43

Зимняя вишня и хромая утка

Автор: Товарищ Краснов

Статьи

29.03.18 09:45

Чем обернется для Путина история с массовой высылкой российских дипломатов: прогнозы экспертов

Автор: Елена Коваленко

Главная новость дня

Главные новости за 29 марта 2018 года

Главные новости за 29 марта 2018 года
29.03.18 19:00
344
Последние новости
29.03.18 19:00

Главные новости за 29 марта 2018 года
29.03.18 16:42

Вятрович выступил категорически против перевода украинского языка на латиницу
29.03.18 16:13

В России учительницу уличили в связи со старшеклассницей
29.03.18 15:57

В зоне АТО пропал военнослужащий
29.03.18 15:02

Американка утверждает, что сняла Лох-несское чудовище. Да еще и с «семейством»
29.03.18 14:43

Нормандская четверка сделала новое заявление по Донбассу
29.03.18 14:11

В Хмельницком загорелось общежитие. Из огня вывели 77 студентов
29.03.18 13:53

В Одессе от свиного гриппа умер годовалый ребенок
29.03.18 13:35

В Кемеровской области загорелся автобус с детьми
29.03.18 13:05

В Одесской области с высоты упал поезд с зерном

Интервью

28.03.18 09:21

Психолог Артем Хмелевский: Я не верю, когда говорят, что на любимое дело не хватает времени и сил

Автор: Евгений Середа

Фото и Видео
Американка утверждает, что сняла Лох-несское чудовище. Да еще и с «семейством»
Американка утверждает, что сняла Лох-несское чудовище. Да еще и с «семейством»
Американка утверждает, что сняла Лох-несское чудовище. Да еще и с «семейством»
Американка утверждает, что сняла Лох-несское чудовище. Да еще и с «семейством»
В Хмельницком загорелось общежитие. Из огня вывели 77 студентов
В Хмельницком загорелось общежитие. Из огня вывели 77 студентов
В Одесской области с высоты упал поезд с зерном
В Одесской области с высоты упал поезд с зерном
Группа радикалов прорвалась в Николаевский облсовет, требуя от депутатов невозможного
Группа радикалов прорвалась в Николаевский облсовет, требуя от депутатов невозможного
В самом центре Киева открыто работал пункт по продаже самогона
В самом центре Киева открыто работал пункт по продаже самогона
Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью детей в Кемерово, вспомнив о погибших в Украине и Сирии
Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью детей в Кемерово, вспомнив о погибших в Украине и Сирии
В Киеве кусок разрушающегося Воздухофлотского моста упал прямо на автомобиль
В Киеве кусок разрушающегося Воздухофлотского моста упал прямо на автомобиль
Столичные таможенники нашли 205 бриллиантов в тайнике с документами из Гонконга
Столичные таможенники нашли 205 бриллиантов в тайнике с документами из Гонконга
Из-за «поправок Лозового» суды не успевают выдавать разрешения на погребение умерших
Из-за «поправок Лозового» суды не успевают выдавать разрешения на погребение умерших
Появилось видео из сгоревшего центра в Кемерово. В сетях говорят, что при строительстве не обошлось без кумовства
Появилось видео из сгоревшего центра в Кемерово. В сетях говорят, что при строительстве не обошлось без кумовства
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Руководитель холдинга «Фраза.юа»:
Виталий Кустов