В зоне АТО пропал военнослужащий

В одном из военных подразделений сил антитеррористической операции заявили об исчезновении военнослужащего. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

В частности, сегодня, 29 марта, во время проверки наличия личного состава в одном из военных подразделений сил Антитеррористической операции выявлено отсутствие военнослужащего.

Отмечается, что продолжаются первоочередные поисковые мероприятия.

Как сообщала «Фраза», летом 2017 года офицер Национальной гвардии Украины, полковник Александр Бойко исчез в зоне проведения антитеррористической операции.Тогда же были задержаны два российских диверсанта.

3 октября 2017 года в Сумской области на границе с Россией пропали без вести двое сотрудников Госпогранслужбы Украины. Позже в российских СМИ появилась информация о задержании сотрудниками ФСБ двух якобы нарушителей границы.

10 октября глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикало заявил, что двое пограничников Сумского отряда были захвачены в плен во время консультативно-представительской встречи с коллегами из РФ и сейчас находятся под стражей в России.

13 октября пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявил, что Россия может попытаться обменять украинцев на двух российских пограничников, ранее были задержаных на Херсонщине.

2 марта 2018 года их обменяли на задержанных летом 2017 года в Херсонской области военнослужащих Пограничной службы ФСБ России Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба.