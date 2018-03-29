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В России учительницу уличили в связи со старшеклассницей

В России учительницу уличили в связи со старшеклассницей

В Новгородской области РФ учительницу биологии, завуча Ирину Сергеевну уличили в связи с 10-классницей. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает в своем Telegram-канале Mash.

Девочка — любимчик педагога, у обеих в соцсетях общие фото, признания в любви и трепетные чувства.

Анонимы прислали маме школьницы откровенные скрины якобы из сторис учительницы. Десятиклассница и Ирина Сергеевна утверждают, что эта фотография — фотошоп.



Так, учительница говорит, что у нее нет такого белья, а рубаха — «непонятная, мужская». Девочка утверждает, что грудь на фотографии «не ее размера вообще».



Данной историей заинтересовался Следственный комитет РФ, начата доследственная проверка. «Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и соответствие изложенной информации действительности. В случае подтверждения информации о половой связи педагога и подростка будет незамедлительно принято решение о возбуждении уголовного дела», — прокомментировали в ведомстве.

 

Как сообщали СМИ, в начале февраля 2017 года родители 4-летней девочки подозревали воспитателя киевского детсада в том, что она боксерским приемом пыталась улучшить за обедом аппетит их дочке. При этом в садике убеждали, что девочка сама ударилась.

В сентябре 2017 года в детском саду № 9, «Ласточка», в Ворзеле Киевской области заведующая избила 5-летнего мальчика.

В ноябре 2017 года в Днепропетровской области директор Жовтневого учебно-реабилитационного центра для детей с особыми потребностями избила 14-летнего парня-сироту. 

В марте 2018 года на Одесщине ученики и их родители обвинили репетитора в рукоприкладстве по отношению к детям. Дети сами сняли на видео уроки, во время которых преподаватель избивает учеников.

Также в марте 2018 года в сети появилось видео, снятое учащимся школы № 9 г. Васильков Киевской области, на котором учительница всячески обзывает ученика, в т.ч. с использованием ненормативных выражений.

Тэги: Россия, мир, школа, криминал, растление, школьница, учительница

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