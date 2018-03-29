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Нормандская четверка сделала новое заявление по Донбассу

Нормандская четверка сделала новое заявление по Донбассу

Лидеры стран Нормандской четверки в ближайшее время рассмотрят возможные пути ускорения имплементации Минских договоренностей. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится в совместном заявлении, которое обнародовала 29 марта пресс-служба президента Украины.

«Лидеры стран Нормандской четверки подтверждают их преданность имплементации Минских договоренностей во всех ее измерениях (сфере безопасности, политическом, гуманитарном и социально-экономическом)», — сказано в заявлении.

Отмечается, что стороны «рассмотрят возможные пути ускорения имплементации договоренностей в ближайшие месяцы».

Стороны также приветствовали договоренность о возобновлении с 30 марта 2018 режима прекращения огня по случаю Пасхальных праздников.
В который раз подчеркивается важность тщательного соблюдения режима прекращения огня и обеспечения эффективного мониторинга и верификации со стороны СММ ОБСЕ.

Кроме этого, Нормандская четверка призвала прилагать больше усилий с целью освобождения остальных заложников в соответствии с формулой «всех на всех» на фоне успешного освобождения около 300 человек 27 декабря 2017 года.

Как сообщала «Фраза»начало встречам «нормандской четверки» было положено 6 июня 2014 года в Шато-де-Бенувиль в Нормандии (Франция) во время празднования 70-й годовщины высадки союзников в Европе.

Последняя встреча глав государств «нормандской четверки» прошла в ночь на 20 октября в Берлине. Подводя ее итоги, президент Украины Петр Порошенко заявил о договоренности по разработке и утверждению «дорожной карты», и, в частности, введению на Донбасс полицейского миссии ОБСЕ на весь переходный период. В свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель напомнила об «особом статусе» Донбасса.

24 октября Порошенко подробно рассказал все детали этой встречи.

Последняя встреча «нормандской четверки» в формате глав внешнеполитических ведомств Украины, России, Германии и Франции состоялась 29 ноября 2016 года.

2 мая 2017 года президент РФ Владимир Путин после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что «нужно продолжать усилия именно в „нормандском формате“, в рамках действующих соглашений».

4 мая 2017 года «Нормандский формат» переговоров по решению конфликта в Донбассе фактически приостанавил свою работу. 

Тэги: Украина, общество, Россия, мир, политика, война, Донбасс, нормандская четверка

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