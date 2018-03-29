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В Одессе от свиного гриппа умер годовалый ребенок

В Одессе от свиного гриппа умер годовалый ребенок

В Одесской области зафиксирован уровень смерти от гриппа A (H1N1), известного так же как «свиной грипп». Как выяснили журналисты «Фразы», в целом эпидемический порог по заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями за период с 19 по 25 марта в Украине не превышен.

Как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на информационный бюллетень «Грипп и ОРВИ в Украине за 12 неделю 2018 года» на отчетной неделе в Одесской области зарегистрирован летальный случай от гриппа A (H1N1) ребенок в возрасте 1 года.

В целом по Украине эпидемический порог не превышен, однако в отдельных областях (Житомирская, Черновицкая и Закарпатская) наблюдается превышение недельного эпидемического порога на 4,7%, 8% и 1,1% соответственно.

За указанный период госпитализированы 3,3% от общего количества заболевших. Больше всего госпитализировано детей в возрасте до четырех лет, меньше всего — лица старше 65 лет.

Свиной грипп — условное название заболевания людей и животных, вызываемого штаммами вируса гриппа. Штаммы, ассоциированные со вспышками т. н. «свиного гриппа», обнаружены, в частности, среди вирусов гриппа серотипа А. Эти штаммы известны под общим названием «вирус свиного гриппа». Свиной грипп распространен среди домашних свиней в США, Мексике, Канаде, Южной Америке, Европе, Кении, материковом Китае, Тайване, Японии и других странах Азии. При этом вирус может циркулировать в среде людей, птиц и др. видов; этот процесс сопровождается его мутациями.

Название Свиной грипп широко распространилось в СМИ в начале 2009 года для обозначения пандемии.

Как сообщала «Фраза», в начале 2018 года из-за гриппа и ОРВИ в Украине начали массово закрывать школы на карантин.

По состоянию на 7 февраля обучение отменили в части школ на Буковине, на Волыни, Запорожье, в Винницкой, Николаевской, Днепропетровской и Ровенской областях.

Во Львовской области приостановили учебу в 122 общеобразовательных учебных заведениях с 9 по 19 февраля.

По состоянию на утро 12 февраля в Киеве на карантин из-за гриппа и ОРВИ были закрыты 119 школ.

С 19 февраля на карантин из-за гриппа были закрыли все школы Ивано-Франковска и Мариуполя.

Тэги: свиной грипп, происшествие, смерть, Одесская область

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