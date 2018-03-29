В Кемеровской области загорелся автобус с детьми

В России в Кемеровской области загорелся автобус, перевозивший детскую волейбольную команду. Как выяснили журналисты «Фразы», в салоне находились 11 человек: водитель, девять детей и сопровождающий.

По предварительной информации, у автобуса загорелся мотор, сообщают «Известия».

Взрослые самостоятельно потушили возгорание. Пострадавших нет.

Как сообщала «Фраза», 25 марта 2018 года в городе Кемерово (Россия) вспыхнул пожар в кинотеатре торгового центра.

На утро 26 марта было известно о 55 погибших. При этом оставалась неизвестной судьба 41 ребенка.

Вскоре следственный комитет РФ подтвердил гибель 64 человек.

27 марта появилась информация о том, что власти России умышленно замалчивают информацию о количестве погибших. По словам пострадавших и очевидцев трагедии количество погибших превышает 350 человек.