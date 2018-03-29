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В Америке обнаружен ранее неизвестный вулкан

В Америке обнаружен ранее неизвестный вулкан

В США ученые из Университета Бригама Янга в штате Юта заявили о том, что современный рельеф штатов Юта и Невада был сформирован под воздействием супервулкана, от которого почти ничего не осталось. Как выяснили журналисты "Фразы", ученые изучили пять горных хребтов, на одном из которых обнаружили разрушенный кратер диаметром тридцать миль.

Как сообщают "Публичные люди", по мнению ученых это скорее всего, часть древней кальдеры, которая была затоплена после извержения.

Сила извержения древнего вулкана была настолько мощной, что в атмосферу выделилось в 5000 раз больше пирокристалических осадков, чем выпустил вулкан Сент-Хеленс 22 июля 1980 года. Йеллоустоун же извергает только в 1000 раз больше осадков по сравнению с Сент-Хеленсом.

Чтобы убедиться в существовании супервулкана, эксперты проверили состав почвы данной местности. Выяснилось, что почти все пирокристалические осадки относятся к одному извержению. Отложения простираются от центральной части штата Юты до Невады. Это дает понять, насколько мощный был вулкан.

Как сообщала «Фраза», весной 2010 года появилась информация о том, что конец света начнется с извержения вулкана.

Весной 2014 года начал проявлять активность супервулкан Йеллоустон, расположенный среди гейзерных озер штата Вайоминг (США). Площадь природного объекта составляет 4 тысячи квадратных километров, что по размеру сопоставимо с двумя японскими столицами. Считается, что если Йеллоустон проснется, не поздоровится не только США, но и всей планете.

В середине июля 2016 года группа американских ученых среди наиболее реалистичных версий гибели человечества назвали и извержение супервулкана.

В конце того же года итальянские и французские геофизики обнаружили приближение к критическому уровню давления газов под Флегрейскими полями, что означает, что в районе итальянского Неаполя может произойти извержение супервулкана, который, вероятно, около 40 тысяч лет назад вызвал вымирание неандертальцев.

В мае 2017 года в Сети появилось видео, на котором показаны все катаклизмы, которые произойдут на Земле в ближайший миллиард лет.

Супервулканы — третья вероятная угроза. Каждые 100 тысяч лет одна из нескольких крупных кальдер выпускает сотни кубических километров магмы и пепла. Считается, что извержение вулкана Тоба в Индонезии 74 тысячи лет назад поставило предков людей на грань вымирания. Если подобное произойдет сейчас, то континенты могут покрыться метровым слоем пепла, погибнут сельскохозяйственные культуры, разрушатся здания, засорится водопровод.

Исследователи полагают, что такое событие можно только переждать. Чтобы накормить выживших людей, нужно будет выращивать грибы на листве и стволах погибших деревьев. При этом модернизация существующих промышленных предприятий позволит эффективно подготовиться к вулканической катастрофе.

В феврале 2018 года появилась информация о том, что Япония может исчезнуть с лица Земли после извержения супервулкана.

Тэги: США, мир, наука, вулкан, исследование

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