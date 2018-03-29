Брат Мавроди отказался предоставлять ему место на кладбище рядом с родителями, – СМИ

Бизнесмена Сергея Мавроди не смогут похоронить в семейном захоронении, которое расположено в Новой Москве. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, соответствующее решение принял его брат.

Как сообщает РИАМО со ссылкой на осведомленный источник, «родной брат Сергея Мавроди, которому принадлежат права на распоряжение семейным захоронением на Хованском кладбище, запретил хоронить рядом с родителями».

При этом отсутствует какое-либо объяснение таким действиям родственника покойного, но указывается, что Мавроди будет похоронен не ранее 2 апреля.

Между тем, как пишут пользователи сайта «Могилы знаменитостей», посвященном смертям известных людей, «вполне возможно у Мавроди вовсе не будет могилы — он поступил в больницу без документов, будучи найден на улице, а родственники опознавать его не торопятся».

Как сообщает Lenta.ru, оба родителя Сергея Мавроди умерли от онкологических заболеваний.

Его брат, Вячеслав Мавроди, в 2000-х годах отбыл пятилетний срок по делу о незаконной банковской деятельности и незаконном обороте драгоценных металлов. После краха МММ он создал новую финансовую пирамиду. Вскоре Мавроди-младший попал в поле зрения правоохранительных органов: в офисе его фирмы при обыске было найдено более 20 золотых слитков, законность приобретения которых оказалась сомнительной. Несколько лет он скрывался от милиции, но был задержан и арестован в начале 2001 года, а в феврале 2003-го его осудили.

Как сообщала «Фраза», 26 марта 2018 года в Москве на 63-м году жизни скончался основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди. Перед этим поздно ночью он был госпитализирован с автобусной остановки.

Как сообщали СМИ со ссылкой на источник в медицинских кругах, основатель МММ страдал несколькими хроническими заболеваниями, в частности, язвой и атеросклерозом, также у него имелись признаки запоя.