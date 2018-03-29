В Донецкой области загорелся детский сад. Спасаясь, логопед выпрыгнула со второго этажа

В Донецкой области и городе Часов Яр возник пожар в помещении дошкольного учреждения. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области.



До прибытия спасателей дети были эвакуированы, одна из сотрудниц пострадала в результате прыжка со 2-го этажа.



Прибывшие на место спасатели выяснили, что пожар возник в одной из комнат на 2-м этаже. До их прибытия были эвакуированы 93 ребенка и 32 человека персонала заведения.



Логопед-дефектолог в попытке поскорее покинуть место пожара выпрыгнула из окна 2-го этажа, в результате чего получила перелом костей таза и была госпитализирована в больницу в Бахмуте.



Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

Как сообщала «Фраза», 25 марта 2018 года в городе Кемерово (Россия) вспыхнул пожар в кинотеатре торгового центра.

На утро 26 марта было известно о 55 погибших. При этом оставалась неизвестной судьба 41 ребенка.

Вскоре следственный комитет РФ подтвердил гибель 64 человек.

27 марта появилась информация о том, что власти России умышленно замалчивают информацию о количестве погибших. По словам пострадавших и очевидцев трагедии количество погибших превышает 350 человек.