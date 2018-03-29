Специалисты не рекомендуют ходить под киевскими мостами в начале весны

В начале весны под мостами в Киеве лучше не ходить и не ездить. Как выяснили журналисты «Фразы», капитального ремонта требуют практически все мосты столицы.

Комментируя вчерашний обвал на Воздухофлотском мосту архитектор Евгений Лишанский в комментарии «Вестям» напомнил, что это сооружение было построено 60 лет назад и рассчитано на более легкие автомобили по сравнению с нынешними грузовиками. «Самым тяжелым автомобилем в те годы был пятитонный ЗиС. Учитывая эти цифры, и строились в те годы мосты. Сейчас же по ним ездят большие грузовики с высокой интенсивностью. Понятно, что это влияет на износ мостов», — объяснил Лишанский.

«Рано или поздно в железобетонных конструкциях мостов появляются небольшие трещины и туда попадает вода. Она замерзает, расширяется и вредит бетону. Из-за этого его части откалываются и падают вниз. На устойчивость моста это не влияет, а вот под мостами может быть опасно», — заявил эксперт.

По его словам, чтобы такого не происходило, за мостами необходим постоянный контроль и уход. «Нужно непрерывно следить, чтобы там не появлялись трещины, а также не оголялась арматура. Его нужно защищать покраской, полимерами», — объясняет Лишанский.

При этом он подчеркнул, что «если на мосте и под мостом не случается ЧП, как пожар под Шулявским мостом, то он может стоять и 900 лет».

По словам заместителя начальника управления по эксплуатации «Киевавтодормост» Александра Мируненко, капитального ремонта требуют практически все мосты столицы. «Большинство мостов в Киеве строилось в 60–70-х годах. Но капремонт на многих из них до сих пор не проводился», — рассказал чиновник.

По его словам, самыми проблемными в столице мостами, которые имеют последнюю, пятую, категорию аварийности, являются Шулявский, Борщаговский и Воздухофлотский. Также, хотя не так срочно, требует капремонта мост Метро. «Там меняли только верхний слой асфальта, а все остальные конструкции давно устарели», — говорит Мируненко.

Согласно распоряжению Киевской городской государственной администрации, в этом году власти планируют закончить капремонты путепроводов на перекрестках Комарова и Лепсе, Леся Курбаса и Гната Юры, Кирилловской и Телиги. Ремонт Воздухофлотского путепровода запланирован на следующий год.

Как сообщала «Фраза», 28 марта 2018 года куски бетона, отпадающие с Воздухофлотского путепровода, разбили проезжающий под ним электромобиль Nissan.

Напомним, 27 февраля 2017 года в Киеве произошло частичное обрушение путепровода у метро «Шулявская». Движение по улице Гетьмана в направлении Петровки было перекрыто сразу за Индустриальным мостом. Обвал задел одну машину, припаркованную под мостом. Жертв и пострадавших не было.

На следующий день генеральный директор «Киевавтодора» Александр Густелев сообщил, что получил поручение от мэра Виталия Кличко проверить все столичные мосты на предмет исправности.

После частичного обрушения Шулявского путепровода жители столицы начали выкладывать в соцсетях фотографии других аварийных мостов Киева.