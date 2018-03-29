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Порошенко вернул на улицы украинских городов эвакуаторы

Порошенко вернул на улицы украинских городов эвакуаторы

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы парковки транспортных средств». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на сайте главы государства.

Закон предусматривает создание законодательного механизма неотвратимости ответственности за нарушение правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств путем введения фото-, видеофиксации правонарушений.

Также предусмотрено распространение механизма привлечения к административной ответственности лица, на которое зарегистрировано транспортное средство, за зафиксированные в автоматическом режиме нарушения правил дорожного движения, за случаи нарушения правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств, в том числе за неуплату стоимости услуг парковки или парковку на местах для инвалидов лицами, не имеющими такого права.

Полномочия рассмотрения дел об административных правонарушениях и осуществления временного задержания транспортного средства, согласно документу, имеют инспекторы по парковке.

Усовершенствованы размеры штрафов за нарушение правил парковки. Предусмотрена 50% скидка в оплате штрафов за зафиксированные в режиме фотосъемки/видеозаписи нарушения в случае их уплаты в течение 10 банковских дней.

Законом устанавливаются все случаи существенного препятствования дорожному движению или создания угрозы безопасности движения, особенно если транспортное средство поставлено на проезжей части в два и более ряда, находится в запрещенных Правилами дорожного движения местах остановки или стоянки, на выделенной полосе движения общественного маршрутного транспорта или велодорожке, делает невозможным движение других транспортных средств или создает препятствия для движения пешеходов, препятствует работе снегоуборочной и другой технологической коммунальной техники в случае введения чрезвычайного положения.

После временного задержания транспортных средств предусмотрено безотлагательное информирование Национальной полиции о таком задержании с указанием времени и места, куда эвакуировано транспортное средство, размещение этой информации на официальном веб-портале исполнительного органа соответствующего местного совета, а также информирование об эвакуации автомобилей на мобильные телефоны владельцев.

Возвращение задержанного транспортного средства будет происходить безотлагательно после уплаты штрафа и стоимости услуги по его транспортировке и хранению.

Для удобства оплаты за парковку и эффективного контроля ее осуществления создается законодательная возможность введения решениями органов местного самоуправления автоматизированной системы контроля оплаты парковки.

Ранее «Фраза» сообщала, что в июне 2017 года борцы с автохамами поджигали машины, припаркованные на тротуарах и газонах.

В ноябре 2017 года в Киеве возле станции метро «Лукьяновская» люди избили водителя, который припарковал свою машину посреди дороги и пошел в супермаркет. 

В декабре 2017 года в Киеве на Подоле сотрудники патрульной службы полиции вручную перетягивали припаркованное авто, которое заблокировало движение трамваев. 

Тэги: автомобиль, Петр Порошенко, Киев, закон, эвакуатор, автоновости

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