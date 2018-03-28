Главные новости за 28 марта 2018 года

Из-за «поправок Лозового» суды не успевают выдавать разрешения на погребение умерших. Украинские суды катастрофически не успевают выдавать разрешения на погребение умерших. Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, связано это с действиями поправок нардепа Андрея Лозового в Уголовный процессуальный кодекс. Как отметили в ведомстве, анализ деятельности следственных подразделений свидетельствует, что в течение 10 дней по Украине судами рассмотрено лишь около 60% ходатайств о проведении экспертиз, направленных следователями Нацполиции.

Судья, посадивший Тимошенко на семь лет, трудоустроился адвокатом в Москве. Бывший судья Печерского районного суда Родион Киреев трудоустроился адвокатом в Российской Федерации. Об этом свидетельствует реестр адвокатской палаты Москвы. Такая же информация содержится на информационном портале Министерства юстиции России.

Национальный институт рака не совсем Prozorro «раздерибанил» 10 миллионов гривен. Национальный институт рака в обход системы государственных закупок Prozorro «раздерибанил» 10 миллионов гривен, выделенных из госбюджета на автоматизацию. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции. В частности, как сообщается на сайте организации, недавно Институт рака решил «автоматизироваться» и закупил услуги и компьютеры в обход системы Prozorro у связанных между собой компаний на более чем 10 млн грн.

Столичные таможенники нашли 205 бриллиантов в тайнике с документами из Гонконга. Сотрудники таможенного поста «Специализированный» совместно с управлением по борьбе с таможенными правонарушениями и международного взаимодействия Киевской городской таможни Госфискальной службы Украины обнаружили в международном экспресс-отправлении документального характера тайник с бриллиантами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГФС в Киеве Как отметили в ведомстве, мешочек с прозрачными камнями находился в специально вырезанном в документах проеме. Отправка поступила в Украину из Гонконга, а получить драгоценности должен был житель одного из регионов Украины.

В Кемерово начали хоронить тех, кого уже удалось опознать. Поступают противоречивые данные о пропавших без вести. В Кемерово начались прощания с погибшими на пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Спасатели обнаружили тела всех 64 погибших, о пропавших без вести официальной информации не поступает. Как заявил заместитель главы МЧС России Владлен Аксенов, «пропавших без вести, по нашим данным, нет». «Информации о родственниках, которые не знают, где их близкие, мы не имеем», — добавил чиновник, не уточнив, идет ли речь о пропавших в целом или найденных в здании.

Появилось видео из сгоревшего центра в Кемерово. В сетях говорят, что при строительстве не обошлось без кумовства. В Сети появилось видео из сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово. Запись опубликовал Следственный комитет РФ. На кадрах видны масштабы разрушений, работа спасателей и следственной группы. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, на данный момент по делу о пожаре это ведомство предъявило обвинения пятерым лицам.

В ходе тайного визита в Китай лидер КНДР вдруг заговорил об отказе от ядерного оружия. Лидер Корейской народно-демократической республики Ким Чен Ын назвал условия ядерного разоружения Корейского полуострова. По словам политика, это станет возможно, если Южная Корея и США «создадут атмосферу спокойствия». «Проблема денуклеаризации на Корейском полуострове будет решена, если Южная Корея и США положительно воспримут наши усилия по разоружению и создадут атмосферу спокойствия и стабильности, когда будут принимать последовательные и согласованные меры по установлению мира», — заявил Ким Чен Ын на встрече с главой Китайской народной республики Си Цзиньпином в Пекине, сообщает «Синьхуа».

НАТО тоже массово высылает российских дипломатов. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обнародовал решение о высылке семерых дипломатов из российской миссии при организации. Кроме того в Альянсе решили сократить количество аккредитованных сотрудников из России. «Сегодня я, по нашему общему решению, отозвал аккредитацию семи дипломатов, а также отказал в заявках на аккредитацию еще трех», — заявил Столтенберг в заявлении для прессы по поводу совместного ответа РФ на использование военного отравляющего вещества на территории Великобритании.

Россия признала, что среди высылаемых дипломатов были разведчики. Но о них и так все знали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что обострение отношений Лондона с Москвой не отображает мнение всего мирового сообщества. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин признал, что среди высланных западными странами представителей российских дипмиссий есть офицеры внешней разведки. «Во-первых, 20 или 30 стран — это лишь часть мирового сообщества. Мировое сообщество гораздо более многообразно и включает в себя гораздо большее количество стран», — сказал Песков журналистам на брифинге 28 марта.

«Не представляю, как они могут такое говорить в глаза»: глава Пентагона уличил Россию в постоянной лжи. Министр обороны США Джеймс Мэттис возложил ответственность за отравление в Великобритании бывшего разведчика Сергея Скрипаля на президента РФ Владимира Путина. При этом военный провел параллели с аннексией Крыма и оккупацией части украинского Донбасса. «Конечно же он ответственный, он — глава государства, — цитирует Мэттиса „Голос Америки“. — Россия пытается разрушить единство западного альянса и вмешивается в выборы в других странах».

«Я хочу умереть весной»: в Москве умер главный «бременский музыкант» СССР. Сегодня, 28 марта, на 88 году жизни умер народный артист России Олег Анофриев. Об этом сообщил актер Александр Олешко. «Только что не стало Олега Анофриева... Голос нашего детства, дорогой и любимый наш артист, человечище... Спасибо, что одарили меня общением и дружбой... Царствие небесное...» — написал Олешко. В комментариях он уточнил, что узнал о случившемся от внучки покойного.

Член комиссии, расследовавшей гибель Гагарина, утверждает, что причиной трагедии могли стать всего два слова. Первый космонавт планеты Юрий Гагарин разбился вместе с инструктором Владимиром Серегиным на истребителе МиГ-15УТИ из-за ошибочной команды с земли. Недалеко от зоны полета самолета Гагарина и Серегина выполнял задачи МиГ-15УТИ летчика Андреева. Как сообщил член летной подкомиссии, которая входила в большую правительственную комиссию по расследованию причин катастрофы, доктор технических наук Арсений Миронов, первый МиГ попал в закритический режим полета в результате маневра уклонения от внезапно замеченного посреди облачности второго самолета.