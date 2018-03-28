«Я хочу умереть весной»: в Москве умер главный «бременский музыкант» СССР

Сегодня, 28 марта, на 88 году жизни умер народный артист России Олег Анофриев. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Instagram сообщил актер Александр Олешко.

«Только что не стало Олега Анофриева... Голос нашего детства, дорогой и любимый наш артист, человечище... Спасибо, что одарили меня общением и дружбой... Царствие небесное...» — написал Олешко.

В комментариях он уточнил, что узнал о случившемся от внучки покойного. «В день траура по детям улетел как ангел-хранитель детей. В этом есть какой-то символ», — написал Олешко, имея ввиду день траура по погишбим в пожаре в Кемерово.

Информацию о смерти артиста также подтвердил зять Анофриева Сергей Солодинин в комментарии РБК.

«Потрясающий был человек, стихи писал, песни писал, книгу написал. Артист, певец, поэт, очень творческий, очень пророческий. „Я хочу умереть весной“ — у него есть такие стихи», — рассказала РБК актриса Валентина Талызина.

«Как и все нормальные люди, я опечален очень этим известием», — рассказал актер Михаил Боярский. «Я с ним и в кино снимался, и мультфильмы озвучивал, и просто мы были друзьями хорошими. Очень порядочный, приятный, светлый человек был с удивительным голосом. Кого он только ни озвучивал: и зверей, и женщин, и мужчин, за кого он только ни пел. Его очень любили композиторы, потому что он один из самых музыкальных актеров, ему были подвластны любые жанры. Он потрясающе владел голосом своим», — рассказал Боярский.

Олег Анофриев — советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, певец, автор песен. Снялся в таких фильмах, как «Алые паруса», «Кот в мешке», «Первый рейс», «Человек с бульвара Капуцинов» и «Нежданно-негаданно».

Наиболее запомнился озвучиванием мультфильмов «Бременские музыканты», «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Как Львенок и Черепаха пели песню», «Очень синяя борода» и «Где обедал воробей?», а также исполнением песни «Спят усталые игрушки» из передачи «Спокойной ночи, малыши».

В 1990-х годах Анофриев появлялся на телевидении как ведущий телепередач, в том числе «Сказочный полдник» и «Домашняя библиотека».

Как сообщала «Фраза», 12 марта 2018 года в Москве скончался знаменитый советский актер Олег Табаков.