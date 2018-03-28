Национальный институт рака не совсем Prozorro «раздерибанил» 10 миллионов гривен

Национальный институт рака в обход системы государственных закупок Prozorro «раздерибанил» 10 миллионов гривен, выделенных из госбюджета на автоматизацию. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

В частности, как сообщается на сайте организации, недавно Институт рака решил «автоматизироваться» и закупил услуги и компьютеры в обход системы Prozorro у связанных между собой компаний на более чем 10 млн грн.

По данным антикоррупционеров, руководство медучреждения заключило 13 договоров, 7 из которых — с компанией «Деснет» на 3,4 миллиона гривен, 3 — с компанией «Диз Мер» на 3,5 миллиона и с ФОП «Пасечник Е.А.» еще на 3 миллиона.

«Это классический дерибан, когда закупки „дробятся“ на несколько, чтобы не проводить открытые конкурентные торги, а купить товары или услуги напрямую у своих поставщиков», — рассказывает юрист ЦПК Юрий Гермашев.

По его словам, яркий пример тому — закупки на сумму 199 тысяч 990 гривен, когда необходимый порог для проведения тендера составляет 200 тысяч.

Как сообщается на сайте организации, из 13 заключенных договоров 5 были на сумму 199 тысяч гривен. Все они были закупками у одного поставщика — компании «Деснет».

«Интересно, что компания «Деснет» связана с другой компанией — «Диз Мер», у которой Институт рака покупал компьютеры. Так, в описаниях компании «Диз Мер» отмечается сайт компании «Деснет», — рассказывают в Центре противодействия коррупции.

Также там обращают внимание, что 10 миллионов, потраченных государственным Институтом рака, были выделены Кабинетом министров для автоматизации помещений института, что должно было обеспечить установку онлайн-систем реестров пациентов, перечня лекарств и тому подобного.

«Руководит Институтом рака Елена Колесник. Общий бюджет медицинского учреждения на закупку лекарств и медицинских изделий в 2018 году составил 120 млн грн, еще 168 миллионов предусмотрено на строительство корпусов, несмотря на то, что в прошлом году институт отдал часть своих помещений под частный диагностический центр, связанный с Ложкиным (Борисом, бывшим главой Администрации президента)», — сообщает Центр противодействия коррупции.

Как сообщала «Фраза», в июле 2016 года чиновники и предприниматели разворовали более 9 млн гривен на киевской детской больнице «Охматдет».

Система госзакупок Prozorro заработала с 1 августа 2016 года.