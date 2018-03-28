Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

ТОП:

Национальный институт рака не совсем Prozorro «раздерибанил» 10 миллионов гривен

Национальный институт рака не совсем Prozorro «раздерибанил» 10 миллионов гривен

Национальный институт рака в обход системы государственных закупок Prozorro «раздерибанил» 10 миллионов гривен, выделенных из госбюджета на автоматизацию. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

В частности, как сообщается на сайте организации, недавно Институт рака решил «автоматизироваться» и закупил услуги и компьютеры в обход системы Prozorro у связанных между собой компаний на более чем 10 млн грн.

По данным антикоррупционеров, руководство медучреждения заключило 13 договоров, 7 из которых — с компанией «Деснет» на 3,4 миллиона гривен, 3 — с компанией «Диз Мер» на 3,5 миллиона и с ФОП «Пасечник Е.А.» еще на 3 миллиона.

«Это классический дерибан, когда закупки „дробятся“ на несколько, чтобы не проводить открытые конкурентные торги, а купить товары или услуги напрямую у своих поставщиков», — рассказывает юрист ЦПК Юрий Гермашев.

По его словам, яркий пример тому — закупки на сумму 199 тысяч 990 гривен, когда необходимый порог для проведения тендера составляет 200 тысяч.

Как сообщается на сайте организации, из 13 заключенных договоров 5 были на сумму 199 тысяч гривен. Все они были закупками у одного поставщика — компании «Деснет».

«Интересно, что компания «Деснет» связана с другой компанией — «Диз Мер», у которой Институт рака покупал компьютеры. Так, в описаниях компании «Диз Мер» отмечается сайт компании «Деснет», — рассказывают в Центре противодействия коррупции.

Также там обращают внимание, что 10 миллионов, потраченных государственным Институтом рака, были выделены Кабинетом министров для автоматизации помещений института, что должно было обеспечить установку онлайн-систем реестров пациентов, перечня лекарств и тому подобного.

«Руководит Институтом рака Елена Колесник. Общий бюджет медицинского учреждения на закупку лекарств и медицинских изделий в 2018 году составил 120 млн грн, еще 168 миллионов предусмотрено на строительство корпусов, несмотря на то, что в прошлом году институт отдал часть своих помещений под частный диагностический центр, связанный с Ложкиным (Борисом, бывшим главой Администрации президента)», — сообщает Центр противодействия коррупции.

Как сообщала «Фраза», в июле 2016 года чиновники и предприниматели разворовали более 9 млн гривен на киевской детской больнице «Охматдет».

Система госзакупок Prozorro заработала с 1 августа 2016 года.

Тэги: Киев, экономика, политика, криминал, закупки, Prozorro

Комментарии

Колонка автора
26.03.18 14:43

Зимняя вишня и хромая утка

Автор: Товарищ Краснов

Статьи

27.03.18 09:21

Идиотские реформы добрались до покойников. О новациях в УПК

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

Главные новости за 28 марта 2018 года

Главные новости за 28 марта 2018 года
28.03.18 18:59
387
Последние новости
28.03.18 18:59

Главные новости за 28 марта 2018 года
28.03.18 17:12

Власть не хочет, чтобы народ Украины знал правду, — Мураев
28.03.18 16:50

Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью детей в Кемерово, вспомнив о погибших в Украине и Сирии
28.03.18 16:21

В Киеве кусок разрушающегося Воздухофлотского моста упал прямо на автомобиль
28.03.18 15:55

«Я хочу умереть весной»: в Москве умер главный «бременский музыкант» СССР
28.03.18 15:34

Национальный институт рака не совсем Prozorro «раздерибанил» 10 миллионов гривен
28.03.18 14:48

Судья, посадивший Тимошенко на семь лет, трудоустроился адвокатом в Москве
28.03.18 14:28

Россия признала, что среди высылаемых дипломатов были разведчики. Но о них и так все знали
28.03.18 13:53

Клиентов неплатежеспособных банков предупреждают о «длинных руках» мошенников
28.03.18 13:38

Член комиссии, расследовавшей гибель Гагарина, утверждает, что причиной трагедии могли стать всего два слова

Интервью

28.03.18 09:21

Психолог Артем Хмелевский: Я не верю, когда говорят, что на любимое дело не хватает времени и сил

Автор: Евгений Середа

Фото и Видео
Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью детей в Кемерово, вспомнив о погибших в Украине и Сирии
Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью детей в Кемерово, вспомнив о погибших в Украине и Сирии
Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью детей в Кемерово, вспомнив о погибших в Украине и Сирии
Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью детей в Кемерово, вспомнив о погибших в Украине и Сирии
В Киеве кусок разрушающегося Воздухофлотского моста упал прямо на автомобиль
В Киеве кусок разрушающегося Воздухофлотского моста упал прямо на автомобиль
Столичные таможенники нашли 205 бриллиантов в тайнике с документами из Гонконга
Столичные таможенники нашли 205 бриллиантов в тайнике с документами из Гонконга
Из-за «поправок Лозового» суды не успевают выдавать разрешения на погребение умерших
Из-за «поправок Лозового» суды не успевают выдавать разрешения на погребение умерших
Появилось видео из сгоревшего центра в Кемерово. В сетях говорят, что при строительстве не обошлось без кумовства
Появилось видео из сгоревшего центра в Кемерово. В сетях говорят, что при строительстве не обошлось без кумовства
Кабмин разрешил ГСЧС проверять учреждения с высокой степенью риска. Спасатели уверяют, что делают все по графику
Кабмин разрешил ГСЧС проверять учреждения с высокой степенью риска. Спасатели уверяют, что делают все по графику
Боец почетного караула не выдержал напряжения во время речи Порошенко
Боец почетного караула не выдержал напряжения во время речи Порошенко
Тесть Геращенко ежемесячно платит за аренду элитного жилья для нардепа кругленькую сумму
Тесть Геращенко ежемесячно платит за аренду элитного жилья для нардепа кругленькую сумму
На Житомирщине воровали военную технику и продавали ее через Интернет
На Житомирщине воровали военную технику и продавали ее через Интернет
В суровом Николаеве пьяная горе-мамаша выбросила с моста собственного ребенка
В суровом Николаеве пьяная горе-мамаша выбросила с моста собственного ребенка
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Руководитель холдинга «Фраза.юа»:
Виталий Кустов