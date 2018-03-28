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Судья, посадивший Тимошенко на семь лет, трудоустроился адвокатом в Москве

Судья, посадивший Тимошенко на семь лет, трудоустроился адвокатом в Москве

Бывший судья Печерского районного суда Родион Киреев трудоустроился адвокатом в Российской Федерации. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом свидетельствует реестр адвокатской палаты Москвы.

Такая же информация содержится на информационном портале Министерства юстиции России.

Киреев имеет адвокатское удостоверение. При этом не указывается когда именно он начал заниматься адвокатской деятельностью.

Ранее «Фраза» сообщала, что 11 октября 2011 года судья Печерского суда Родион Киреев приговорил бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко к семи годам лишения свободы. Суд также обязал возместить «Нафтогазу» 1,5 млрд. гривен убытков, нанесенных в результате их заключения.

19 июня 2014 года Генеральная прокуратура Украины передала в Верховный суд документы относительно инициирования задержания и ареста Киреева. По данным ведомства, судья Киреев «вынес заведомо неправосудное постановление об изменении подсудимой Тимошенко меры пресечения с подписки о невыезде на взятие под стражу», «умышленно, систематически и грубо нарушал предусмотренное действующим законодательством Украины право подсудимой Тимошенко на защиту», и вынес в деле Тимошенко неправосудный приговор.

5 февраля 2015 года Верховная Рада дала согласие на арест Киреева, который с июля 2014 года находится в розыске. По некоторым данным, он скрывался в Крыму.

В январе 2016 года президент Петр Порошенко уволил судью Киреева, который, согласно заключению Высшего совета юстиции, безосновательно изменил меру пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей для Юлии Тимошенко, чем допустил произвольное и незаконное лишение ее свободы.

В сентябре прошлого года Апелляционный суд Киева разрешил задержать Киреева.

Тэги: Украина, Москва, Россия, мир, политика, судья, адвокат, Родион Киреев

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