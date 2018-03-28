Россия признала, что среди высылаемых дипломатов были разведчики. Но о них и так все знали

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что обострение отношений Лондона с Москвой не отображает мнение всего мирового сообщества. Как выяснили журналисты «Фразы», директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин признал, что среди высланных западными странами представителей российских дипмиссий есть офицеры внешней разведки.

«Во-первых, 20 или 30 стран — это лишь часть мирового сообщества. Мировое сообщество гораздо более многообразно и включает в себя гораздо большее количество стран», — сказал Песков журналистам на брифинге 28 марта.

Как сообщает Lenta.ru, на его взгляд, решение стран Запада о высылке российских дипломатов — это проявление «квазисолидарности с Лондоном». «Действительно, это достаточно коллективное решение. В теме, которая, с нашей точки зрения и по нашему убеждению, по-прежнему не имеет под собой никаких оснований, не имеет под собой никаких доказательств», — сказал Песков.

Он также заявил, что не считает намерение России отстаивать свою позицию тупиковым путем.

Между тем, как сообщают «Ведомости», директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что «в числе сотрудников МИД официальные представители нашей службы, офицеры безопасности, совсем немного». «Это лица, которые были официально представлены в этих странах как сотрудники СВР, которые обеспечивали взаимодействие со спецслужбами этих стран на так называемом партнерском канале», — объяснил разведчик.

Он назвал выдворение дипломатов «очень грязной и циничной провокацией», которая формирует «атмосферу русофобии». «Ответ будет. Ответ адекватный, достаточно жесткий», — заключил Нарышкин.

Тем временем, как сообщает «Европейская правда», министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн принял решение отозвать посла в Москве для консультаций. МИД Люксембурга официально подтвердил свою поддержку Великобритании после атаки в Солсбери и заявил о «серьезных вопросах относительно нашей общей безопасности».

«Правительство соглашается с оценками правительства Великобритании, что, очень вероятно, Российская Федерация ответственна за этот акт и что нет другого правдоподобного объяснения», — говорится в сообщении МИД.

Кроме того, Черногория объявила персоной нон грата одного российского дипломата и отозвала согласие на назначение почетного консула РФ в стране. «Правительство Черногории приняло решение объявить дипломатического представителя, аккредитованного в посольстве РФ, персоной нон грата и отозвать согласие на назначение почетного консула России в Черногории», — говорится в официальном заявлении черногорского правительства.

Как сообщала «Фраза», 23 марта 2018 года лидеры Евросоюза решили временно отозвать своего посла в России Маркуса Эдерера для консультаций по поводу ситуации с отравлением бывшего полковника Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Тогда же стало известно, что этому примеру готовы последовать ряд других государств.

По состоянию на 27 марта 24 страны заявили о намерении выслать 139 российских дипломатов. При этом во многих европейских странах дипломатов назвали шпионами. Семерых дипломатов выслали также из штабы-квартиры НАТО.

Напомним, 6 марта 2018 года стало известно, что 4 марта в британском Солсбери с признаками отравления неизвестным веществом был найден бывший российский шпион Сергей Скрипаль. Вместе с ним была женщина, предположительно дочь.

Позже в тот же день МИД Великобритании заявил о готовности ввести дополнительные санкции, если будет доказана причастность России к совершению этого преступления.

12 марта 2018 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в Палате общин британского парламента заявила, что если Россия не даст «удовлетворительного ответа» по делу бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, Великобритания приравняет отравление к акту применения силы против страны. Мэй также добавила, что правительство Соединенного королевства будет рассматривать «весь спектр» возможных ответных действий, включая новые экономические санкции. Тогда же прозвучало название вещества, которым якобы был отравлен разведчик — «Новичок».

14 марта стало известно, что британская полиция разыскивает мужчину и женщину, которые были замечены рядом с Скрипалем и его дочерью незадолго до покушения на них.

В тот же день премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально обвинила Россию в попытке убийства Скрипаля. «Нет альтернативного вывода кроме того, что российское государство виновно в покушении на убийство господина Скрипаля и его дочери — и в том, что жизнь других граждан Великобритании в Солсбери, в том числе сержанта Ника Бейли было поставлено под угрозу», — сказала она, выступая в парламенте.

14 марта 2018 года Великобритания обвинила Россию в нарушении Устава ООН, а также Конвенции о запрещении химического оружия ООН.

15 марта 2018 года в СМИ появилась информация о том, что Скрипаля и его дочь могли отравить в их семейном автомобиле марки BMW. Утверждалось, что отравляющее вещество могло быть нанесено на дверную ручку автомобиля или закачано через вентиляцию.

16 марта СМИ со ссылкой на спецслужбы Великобритании сообщили, что нервно-паралитический газ, которым был отравлен российский шпион Сергей Скрипаль, мог быть подброшен в чемодан его дочери, когда она выезжала из Москвы.

20 марта российские СМИ опубликовали интервью с доктором химических наук, профессором Леонидом Ринком, который подтвердил, что вещество класса «Новичок» действительно разрабатывалось в России и легло в основу его докторской диссертации. Однако впоследствии интервью было отредактировано.