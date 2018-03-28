Клиентов неплатежеспособных банков предупреждают о «длинных руках» мошенников

Фонд гарантирования вкладов физических лиц предостерег клиентов неплатежеспособных банков от сотрудничества с третьими лицами, которые предлагают с точки зрения действующего законодательства услуги. В частности, как выяснили журналисты «Фразы», фонд предупреждает заемщиков таких банков о новой мошеннической схеме, которая реализуется с помощью векселей.

По информации «Вестей», ключевой фигурой сделки выступает кооператив, который зарегистрирован в городе Яремча в Ивано-Франковской области. В результате реализации схемы заемщики становятся держателями векселей, которым, по словам авторов схемы, они могут погасить свои долговые обязательства перед неплатежеспособными банками.

Согласно действующему законодательству, вексель является платежным расчетным средством. Однако Фонд гарантирования отмечает, что условие о проведении расчетов с применением векселей обязательно должен быть отражен в соответствующем договоре. В кредитных договорах, заключавшихся между физическими лицами и банками, которые сегодня находятся в управлении Фонда гарантирования, такое условие не предусмотрено.

Еще одна схема направлена на кредиторов неплатежеспособных банков. Им предлагают стать участниками схемы, в результате которой в счет удовлетворения кредиторских требований передается часть имущества неплатежеспособного банка. В качестве гарантии предоставляется соответствующее фальшивое сообщение, подписанное якобы должностными лицами Фонда гарантирования.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц подчеркивает, что никогда не осуществляет расчеты имуществом неплатежеспособных банков, поскольку это противоречит требованиям Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

В связи с этим фонд призывает тех, кому третьи лица предлагают сомнительные с точки зрения законности услуги, сообщать об этих фактах в департамент расследования противоправных деяний ФГВФЛ.

Ранее «Фраза» сообщала, что в мае 2017 года появилась информация о том, что в Украине резко возросло количество мошеннических операций с кредитами.

25 июня 2017 года в Киеве киберполицейские задержали двоих мошенников, которые с помощью поддельных банковских платежных карточек обманули банк на 7 млн. гривен.

27 июня 2017 года появилась информация о том, что в Украине мошенники разработали новую аферу, связанную с банковскими картами.

В августе в Интернете был запущен фишинговый сайт, клон популярного сервиса «Приват24». Его цель — выманить у клиентов госбанка их пароли доступа в интернет-банкинг с номерами телефонов.