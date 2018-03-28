Член комиссии, расследовавшей гибель Гагарина, утверждает, что причиной трагедии могли стать всего два слова

Первый космонавт планеты Юрий Гагарин разбился вместе с инструктором Владимиром Серегиным на истребителе МиГ-15УТИ из-за ошибочной команды с земли. Как выяснили журналисты «Фразы», недалеко от зоны полета самолета Гагарина и Серегина выполнял задачи МиГ-15УТИ летчика Андреева.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на члена летной подкомиссии, которая входила в большую правительственную комиссию по расследованию причин катастрофы, доктора технических наук Арсения Миронова, первый МиГ попал в закритический режим полета в результате маневра уклонения от внезапно замеченного посреди облачности второго самолета.

«На запрос Гагарина в 10:29:57 „Задание в зоне 20 закончил. Прошу разрешение на курс 320 градусов“ руководитель полетов (или его помощник) немедленно ответил „Разрешаю“, по-видимому, не наблюдая опасного сближения меток целей самолетов Серегина-Гагарина и Андреева на экране локатора. Если бы руководитель полетов выполнял свои обязанности, он должен был, посмотрев на экран локатора, немедленно дополнить команду „Разрешаю“ всего двумя словами — „Без снижения“. Но слов „без снижения“ не было произнесено. В итоге — катастрофа», — рассказал Миронов.

Эксперт утверждает, что ответ на вопрос о причинах гибели первого космонавта удалось найти при многократном прочтении фрагментов расшифровки радиообмена в первой его редакции, законспектированных в блокноте.

При этом Миронов подчеркнул, что специалистам в ходе расследования катастрофы так и не удалось установить, кто следил за радаром в момент трагедии.

Юрий Алексеевич Гагарин погиб в авиационной катастрофе 27 марта 1968 года, выполняя учебный полет на самолете МиГ-15УТИ под контролем летчика-инструктора Владимира Серегина, вблизи деревни Новосёлово Киржачского района Владимирской области. По официальной версии, экипаж из-за изменившейся в полете воздушной обстановки совершил резкий маневр и сорвался в штопор. Несмотря на попытки летчиков вывести машину в горизонтальный полет, самолет столкнулся с землей, экипаж погиб. Отказов или неисправностей техники обнаружено не было. Химический анализ останков и крови летчиков посторонних веществ не выявил.

В то же время чрезмерная засекреченность официального расследования породила множество альтернативных версий, от испытания самолета Су-15, разгерметизировавшейся кабины и сердечного приступа у Серегина до откровенных теорий заговора и инопланетного вмешательства.

Как сообщала «Фраза», 11 апреля 2011 года начальник департамента по обеспечению деятельности архива производства президента РФ Александр Степанов сообщил, что причиной катастрофы самолета, в котором находился Юрий Гагарин, вероятнее всего, стал резкий маневр при уклонении от шара-зонда. «Выводы комиссии: исходя из анализа обстоятельств летного происшествия и материалов расследования, наиболее вероятная причина катастрофы — выполнение резкого маневра для отворота от шара зонда. Или, что менее вероятно, — для предотвращения входа в верхний край первого слоя облачности», — говорится в рассекреченном выводе правительственной комиссии, проводившей расследование.