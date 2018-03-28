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Член комиссии, расследовавшей гибель Гагарина, утверждает, что причиной трагедии могли стать всего два слова

Член комиссии, расследовавшей гибель Гагарина, утверждает, что причиной трагедии могли стать всего два слова

Первый космонавт планеты Юрий Гагарин разбился вместе с инструктором Владимиром Серегиным на истребителе МиГ-15УТИ из-за ошибочной команды с земли. Как выяснили журналисты «Фразы», недалеко от зоны полета самолета Гагарина и Серегина выполнял задачи МиГ-15УТИ летчика Андреева.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на члена летной подкомиссии, которая входила в большую правительственную комиссию по расследованию причин катастрофы, доктора технических наук Арсения Миронова, первый МиГ попал в закритический режим полета в результате маневра уклонения от внезапно замеченного посреди облачности второго самолета.

«На запрос Гагарина в 10:29:57 „Задание в зоне 20 закончил. Прошу разрешение на курс 320 градусов“ руководитель полетов (или его помощник) немедленно ответил „Разрешаю“, по-видимому, не наблюдая опасного сближения меток целей самолетов Серегина-Гагарина и Андреева на экране локатора. Если бы руководитель полетов выполнял свои обязанности, он должен был, посмотрев на экран локатора, немедленно дополнить команду „Разрешаю“ всего двумя словами — „Без снижения“. Но слов „без снижения“ не было произнесено. В итоге — катастрофа», — рассказал Миронов.

Эксперт утверждает, что ответ на вопрос о причинах гибели первого космонавта удалось найти при многократном прочтении фрагментов расшифровки радиообмена в первой его редакции, законспектированных в блокноте.

При этом Миронов подчеркнул, что специалистам в ходе расследования катастрофы так и не удалось установить, кто следил за радаром в момент трагедии.

Юрий Алексеевич Гагарин погиб в авиационной катастрофе 27 марта 1968 года, выполняя учебный полет на самолете МиГ-15УТИ под контролем летчика-инструктора Владимира Серегина, вблизи деревни Новосёлово Киржачского района Владимирской области. По официальной версии, экипаж из-за изменившейся в полете воздушной обстановки совершил резкий маневр и сорвался в штопор. Несмотря на попытки летчиков вывести машину в горизонтальный полет, самолет столкнулся с землей, экипаж погиб. Отказов или неисправностей техники обнаружено не было. Химический анализ останков и крови летчиков посторонних веществ не выявил.

В то же время чрезмерная засекреченность официального расследования породила множество альтернативных версий, от испытания самолета Су-15, разгерметизировавшейся кабины и сердечного приступа у Серегина до откровенных теорий заговора и инопланетного вмешательства.

Как сообщала «Фраза», 11 апреля 2011 года начальник департамента по обеспечению деятельности архива производства президента РФ Александр Степанов сообщил, что причиной катастрофы самолета, в котором находился Юрий Гагарин, вероятнее всего, стал резкий маневр при уклонении от шара-зонда. «Выводы комиссии: исходя из анализа обстоятельств летного происшествия и материалов расследования, наиболее вероятная причина катастрофы — выполнение резкого маневра для отворота от шара зонда. Или, что менее вероятно, — для предотвращения входа в верхний край первого слоя облачности», — говорится в рассекреченном выводе правительственной комиссии, проводившей расследование.

Тэги: Юрий Гагарин, мир, смерть, наука, тайна, технологии

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