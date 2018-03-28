На Тернопольщине неизвестные пустили под откос поезд, украв рельсы

В Тернопольской области сошел с рельсов пригородный дизель-поезд. Как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе «Укрзализныци», случилось это в результате похищения ворами материалов верхнего строения пути.

Как отметили в ведомстве, ЧП произошло во вторник, 27 марта, в 15:20 на 20 км перегона Гусятин — Копычинцы. С рельсов сошли два вагона пригородного поезда № 6285 Гусятин — Чертков.

К счастью, в результате инцидента никто из пассажиров и работников железной дороги не пострадал.

«Пассажиры поезда были доставлены по месту назначения. Спецподразделения Львовской железной дороги оперативно провели аварийно-восстановительные работы. Около 21:00 27 марта движение на участке было восстановлено», — отметили в «Укрзализныце».

О факте незаконного вмешательства в работу железной дороги заявили в прокуратуру и СБУ. По данному факту возбуждено уголовное производство.

С начала нынешнего года зафиксировано 916 случаев незаконных вмешательств в работу железной дороги, задержаны 286 человек.

Ранее «Фраза» сообщала, что в ноябре 2012 года в Запорожской области сошли с рельсов 4 вагона пассажирского поезда «Киев-Севастополь».

В апреле 2017 года во Львове в результате столкновения товарного поезда, электровоза и маневрового поезда сошли с рельсов 8 вагонов товарного поезда и одна колесная пара электровоза. Причиной аварии стал проезд поезда на запрещающий сигнал светофора.