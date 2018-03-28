В Кемерово начали хоронить тех, кого уже удалось опознать. Поступают противоречивые данные о пропавших без вести

В Кемерово начались прощания с погибшими на пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Как выяснили журналисты «Фразы», спасатели обнаружили тела всех 64 погибших, о пропавших без вести официальной информации не поступает.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя главы МЧС России Владлена Аксенова, «пропавших без вести, по нашим данным, нет». «Информации о родственниках, которые не знают, где их близкие, мы не имеем», — добавил чиновник, не уточнив, идет ли речь о пропавших в целом или найденных в здании.

Он также сообщил, что на данный момент опознаны 27 человек, тела погибших переданы Следственному комитету.

Вместе с тем, как сообщает «Интерфакс», в списке пропавших без вести, который составляют кемеровские активисты, числятся 77 человек. «25 опознанных погибших, 39 без вести пропавших и 13 человек, информацию о пропаже которых нам дало население», — сказал член инициативной группы Расим Яролиев.

Между, тем, как сообщает РИА Новости, сегодня родные и близкие простились с 27-летним Антоном Мухиным и его пятилетним сыном Ратибором. Друзья погибшего сообщили, что жертвы трагедии будут кремированы. Траурные мероприятия с теми из погибших, кто уже был опознан, будут продолжаться весь день.

Так, в среду, 28 марта, пройдут похороны 15 человек. Первый вице-губернатор региона Владимир Чернов пообещал, что правительство области покроет все финансовые расходы на траурные церемонии, запланированные по всему городу.

Кроме того, сегодня в России объявлен день траура. По всей стране будут приспущены государственные флаги, учреждениям культуры и телеканалам рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Как сообщала «Фраза», 25 марта 2018 года в городе Кемерово (Россия) вспыхнул пожар в кинотеатре торгового центра.

На утро 26 марта было известно о 55 погибших. При этом оставалась неизвестной судьба 41 ребенка.

Вскоре следственный комитет РФ подтвердил гибель 64 человек.

27 марта появилась информация о том, что власти России умышленно замалчивают информацию о количестве погибших. По словам пострадавших и очевидцев трагедии количество погибших превышает 350 человек.

В тот же день родственники жертв пожара составили список пропавших без вести. В нем значилось 85 имен, которые не значились в списках погибших.

28 марта Следственный комитет РФ опубликовал видео изнутри сгоревшего центра.