Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

ТОП:

На Житомирщине депутата подозревают в убийстве человека

На Житомирщине депутата подозревают в убийстве человека

В Житомирской области депутата Рудне-Ивановского сельского совета Емильчинского района подозревают в смертельном наезде на пешехода и скрытия с места происшествия в ноябре прошлого года. Как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе прокуратуры Житомирской области, о подозрении ему объявили лишь 26 марта 2018.

«Депутат подозревается в том, что в ноябре 2017 в вечернее время, управляя автомобилем в пгт. Емильчино, совершил наезд на лежащего пешехода. Однако, с целью сокрытия такого факта, уехал с места происшествия, оставив потерпевшего в опасном для жизни состоянии. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве добавили, что, по результатам расследования, депутату Рудне-Ивановского сельского совета Емильчинского района 26 марта прокуратура сообщила о подозрении в совершении преступления по ч.1 ст.135 (оставление лица в опасном для жизни состоянии) УК Украины. Санкция этой статьи предусматривает ограничение свободы на срок до двух лет или лишение свободы на тот же срок.

В настоящее время продолжается досудебное расследование, которое проводит Главное управление Национальной полиции области.

Ранее «Фраза» сообщала, что 24 сентября 2017 года утром в Днепре на ул. Панаса Мирного произошло ДТП с участием Chevrolet Aveo и служебного автомобиля полиции BMW X5.

17 октября 2017 года в Киеве на улице Саперно-Слободской произошла авария с участием пьяного сотрудника Печерского управления полиции.

В ночь с 13 на 14 ноября в Киеве чиновник МВД устроил пьяное ДТП со смертельным исходом.

27 декабря вечером в Голосеевском районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек. По словам источников в МВД, виновником аварии оказался судья Васильковского межрайонного суда.

Тэги: ДТП, общество, смерть, политика, Житомир, Житомирская область, криминал, депутат

Комментарии

Колонка автора
26.03.18 14:43

Зимняя вишня и хромая утка

Автор: Товарищ Краснов

Статьи

27.03.18 09:21

Идиотские реформы добрались до покойников. О новациях в УПК

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

Из-за «поправок Лозового» суды не успевают выдавать разрешения на погребение умерших

Из-за «поправок Лозового» суды не успевают выдавать разрешения на погребение умерших
28.03.18 10:29
4276
Последние новости
28.03.18 15:34

Национальный институт рака не совсем Prozorro «раздерибанил» 10 миллионов гривен
28.03.18 14:48

Судья, посадивший Тимошенко на семь лет, трудоустроился адвокатом в Москве
28.03.18 14:28

Россия признала, что среди высылаемых дипломатов были разведчики. Но о них и так все знали
28.03.18 13:53

Клиентов неплатежеспособных банков предупреждают о «длинных руках» мошенников
28.03.18 13:38

Член комиссии, расследовавшей гибель Гагарина, утверждает, что причиной трагедии могли стать всего два слова
28.03.18 13:19

На Тернопольщине неизвестные пустили под откос поезд, украв рельсы
28.03.18 12:48

«Не представляю, как они могут такое говорить в глаза»: глава Пентагона уличил Россию в постоянной лжи
28.03.18 11:42

Столичные таможенники нашли 205 бриллиантов в тайнике с документами из Гонконга
28.03.18 11:39

В Кемерово начали хоронить тех, кого уже удалось опознать. Поступают противоречивые данные о пропавших без вести
28.03.18 11:10

На Житомирщине депутата подозревают в убийстве человека

Интервью

28.03.18 09:21

Психолог Артем Хмелевский: Я не верю, когда говорят, что на любимое дело не хватает времени и сил

Автор: Евгений Середа

Фото и Видео
Столичные таможенники нашли 205 бриллиантов в тайнике с документами из Гонконга
Столичные таможенники нашли 205 бриллиантов в тайнике с документами из Гонконга
Столичные таможенники нашли 205 бриллиантов в тайнике с документами из Гонконга
Столичные таможенники нашли 205 бриллиантов в тайнике с документами из Гонконга
Из-за «поправок Лозового» суды не успевают выдавать разрешения на погребение умерших
Из-за «поправок Лозового» суды не успевают выдавать разрешения на погребение умерших
Появилось видео из сгоревшего центра в Кемерово. В сетях говорят, что при строительстве не обошлось без кумовства
Появилось видео из сгоревшего центра в Кемерово. В сетях говорят, что при строительстве не обошлось без кумовства
Кабмин разрешил ГСЧС проверять учреждения с высокой степенью риска. Спасатели уверяют, что делают все по графику
Кабмин разрешил ГСЧС проверять учреждения с высокой степенью риска. Спасатели уверяют, что делают все по графику
Боец почетного караула не выдержал напряжения во время речи Порошенко
Боец почетного караула не выдержал напряжения во время речи Порошенко
Тесть Геращенко ежемесячно платит за аренду элитного жилья для нардепа кругленькую сумму
Тесть Геращенко ежемесячно платит за аренду элитного жилья для нардепа кругленькую сумму
На Житомирщине воровали военную технику и продавали ее через Интернет
На Житомирщине воровали военную технику и продавали ее через Интернет
В суровом Николаеве пьяная горе-мамаша выбросила с моста собственного ребенка
В суровом Николаеве пьяная горе-мамаша выбросила с моста собственного ребенка
В детсаду на Буковине воспитатели устроили застолье во время тихого часа
В детсаду на Буковине воспитатели устроили застолье во время тихого часа
Путин впервые прокомментировал трагедию в Кемерово. Люди негодуют и требуют рассказать правду
Путин впервые прокомментировал трагедию в Кемерово. Люди негодуют и требуют рассказать правду
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Руководитель холдинга «Фраза.юа»:
Виталий Кустов