На Житомирщине депутата подозревают в убийстве человека

В Житомирской области депутата Рудне-Ивановского сельского совета Емильчинского района подозревают в смертельном наезде на пешехода и скрытия с места происшествия в ноябре прошлого года. Как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе прокуратуры Житомирской области, о подозрении ему объявили лишь 26 марта 2018.

«Депутат подозревается в том, что в ноябре 2017 в вечернее время, управляя автомобилем в пгт. Емильчино, совершил наезд на лежащего пешехода. Однако, с целью сокрытия такого факта, уехал с места происшествия, оставив потерпевшего в опасном для жизни состоянии. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве добавили, что, по результатам расследования, депутату Рудне-Ивановского сельского совета Емильчинского района 26 марта прокуратура сообщила о подозрении в совершении преступления по ч.1 ст.135 (оставление лица в опасном для жизни состоянии) УК Украины. Санкция этой статьи предусматривает ограничение свободы на срок до двух лет или лишение свободы на тот же срок.

В настоящее время продолжается досудебное расследование, которое проводит Главное управление Национальной полиции области.

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