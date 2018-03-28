В ходе тайного визита в Китай лидер КНДР вдруг заговорил об отказе от ядерного оружия

Лидер Корейской народно-демократической республики Ким Чен Ын назвал условия ядерного разоружения Корейского полуострова. Как выяснили журналисты «Фразы», по словам политика, это станет возможно, если Южная Корея и США «создадут атмосферу спокойствия».

«Проблема денуклеаризации на Корейском полуострове будет решена, если Южная Корея и США положительно воспримут наши усилия по разоружению и создадут атмосферу спокойствия и стабильности, когда будут принимать последовательные и согласованные меры по установлению мира», — заявил Ким Чен Ын на встрече с главой Китайской народной республики Си Цзиньпином в Пекине, сообщает «Синьхуа».

При этом Ын подчеркнул, что на разоружении настаивали его предшественники Ким Ир Сен и Ким Чен Ир.

В ходе переговоров двух руководителей Си Цзиньпин заявил, что дружба между государствами является стратегическим и единственно правильным выбором и никакие внешние факторы не должны этого изменить. При этом китайский лидер заявил, что на Корейском полуострове за последний год произошли существенные позитивные изменения, и КНР ценит усилия, предпринятые для этого КНДР.

Ким Чен Ын предложил Си Цзиньпину посетить Северную Корею, и приглашение было принято.

Как сообщали СМИ, визит северокорейского руководителя с супругой состоялся 26 марта и был тайным. Официальное подтверждение было дано только после того, как правительственный бронепоезд лидера КНДР покинул Пекин.

Как сообщала «Фраза», 10 марта 2018 года Белый дом официально подтвердил, что президент США Дональд Трамп планирует провести личную встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в мае.

Напомним, 6 июля 2017 года в ходе заседания Совета безопасности ООН США заявилио готовности применить военную силу против КНДР, если это будет необходимо для прекращения ее ядерной программы.

В начале августа Государственный департамент Соединенных Штатов Америки призвал американцевпокинуть Корейскую Народно-Демократическую Республику до 1 сентября. С этого дня американцы больше не смогут попасть в Северную Корею.

5 августа Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию 2371, ужесточив санкции в отношении КНДР в ответ на проведенные страной в июле ракетные испытания. Документ, в частности, предусматривает введение запрета на экспорт из КНДР целого ряда минералов и продукции, в том числе угля, железа, свинца и морепродуктов. В тексте прописаны и другие рестрикции, среди которых адресные меры в отношении лиц и предприятий, связанных с ядерной и ракетной программами Пхеньяна.

9 августа Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ответит КНДР «огнем и яростью» в случае, если действия Пхеньяна будут угрожать Америке. Это заявление вызвало скепсис у однопартийцев миллиардера и обвалило фондовый рынок. Это произошло после того, как КНДР пригрозила пойти на «физические действия» в ответ на принятие Советом Безопасности ООН в ее отношении новых санкций. Кроме того, в Пхеньяне назвали новую резолюцию СБ ООН «террористическим актом», и сообщили, что Корейская народная армия разрабатывает план нанесения превентивного ракетного удара по военным объектам США на тихоокеанском острове Гуам, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52.

15 августа Ким Чен Ын пообещал повременить с ударом по острову Гуам, чтобы какое-то время понаблюдать за «глупыми янки».

29 августа КНДР запустила очередную ракету, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо и упала в море. По данным правительства Японии, ракета была запущена рано утром по местному времени и пролетела 2700 километров. Перед падением она развалилась на три части,

30 августа северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что последнее ракетное испытание было «прелюдией» к началу пуску ракет к американскому острову Гуам в Тихом океане.

В сентябре 2017 года США предложили ввести нефтяное эмбарго против Северной Кореи, а также заморозить активы лидера КНДР Ким Чен Ына.

Высокая напряженность на Корейском полуострове еще более возросла после того, как Северная Корея 3 сентября объявила об успешном испытании водородной бомбы, которую может транспортировать межконтинентальная баллистическая ракета.

В итоге президент США Дональд Трамп объявил о готовности защищать себя и своих союзников от угрозы, исходящей от КНДР с использованием «полного спектра дипломатических, обычных и ядерных возможностей». А Южная Корея провела собственные ракетные учения — для отработки возможного удара по ядерным объектам северного соседа.

4 сентября Трамп пригрозил прекратить торговлю с торговыми партнерами Северной Кореи. По данным СМИ, данная угроза направлена прежде всего на Китай.

10 октября 2017 года впервые в истории Совет Безопасности ООН ввел масштабный портовый запретв отношении четырех торговых кораблей. Причиной для запрета стал тот факт, что данные корабли в обход санкций ООН перевозили в КНДР и из страны запрещенные товары.

Тогда же министр обороны США Джим Мэттис заявил, что американские военные должны готовиться к силовым вариантам разрешения ситуации с Северной Кореей. В свою очередь, Южная Корея заявила о готовности применить графитовые бомбы, которые могут парализовать электростанции КНДР в случае начала войны на полуострове.

29 ноября Северная Корея объявила о создании полноценных ракетно-ядерных сил после успешных испытаний межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15», в зоне поражения которой, как утверждается, находится вся территория США.

30 ноября постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Америка готова полностью уничтожить руководство Северной Кореи в случае войны.

В начале декабря стало известно, что руководство Южной Кореи официально заложило в оборонный бюджет на 2018 год расходы на убийство Ким Чен Ына в размере 340 млн вон (примерно $310 тыс.).

В январе 2018 года Трамп заявил, что американская ядерная кнопка гораздо больше и мощнее, чем северокорейская.