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Сборная Украины реабилитировалась перед болельщиками, обыграв участника Чемпионата мира

Сборная Украины реабилитировалась перед болельщиками, обыграв участника Чемпионата мира

Сегодня, 27 марта, сборная Украины по футболу провела очередной товарищеский поединок. Как передает корреспондент «Фразы» из бельгийского Льежа, где, собственно и был сыгран матч, соперником нашей команды была крепкая сборная Японии, которая готовится к Чемпионату мира в России.

Обе команды свои предыдущие товарищеские встречи сыграли с одинаковым результатом — вничью 1:1. Украинцы, напомним, не смогли обыграть Саудовскую Аравию, а японцы на последних секундах спаслись в матче со сборной Мали.

Наставник нашей команды Андрей Шевченко не скрывал, что остался недоволен действиями своих подопечных в прошлом поединке и заявлял, что в матче с Японией победа будет крайне важна для наших ребят. И первый тайм украинцы провели довольно неплохо. У них довольно неплохо получалось разыгрывать мяч и создавать опасные моменты у ворот соперника. Жаль только, что до перерыва отличиться удалось лишь раз: Ракицкий осмелился на дальний удар и мяч рикошетом от защитника влетел под перекладину.

Были близки к успеху Коноплянка, Беседин, Малиновский, но, как часто это бывает в футболе — не забиваешь ты, забивают тебе. Один из немногих стандартов в первом тайме у ворот Пятова завершился несогласованными действиями нашей обороны и Макино головой переиграл нашего голкипера.

Во второй половине встречи в действиях украинцев уже не было такой легкости и казалось, что все может завершиться так же, как и в матче с Саудовской Аравией. Но, все же, ближе к середине второго тайма украинцы снова завладели инициативой и на 69-й минуте снова вышли вперед. Коноплянка великолепно ворвался в штрафную, уйдя от двоих оппонентов, отпасовал в район линии штрафной, откуда набежавший Караваев отправил мяч точно в сетку ворот соперника.

Японцы попытались отыграться, на время прижали наших ребят к их штрафной, но, при этом, могли пропустить и третий гол на контратаках. Но ни Беседин, ни Буяльский свои шансы не использовали — 2:1 в пользу сборной Украины.

Ранее «Фраза» сообщала, что 23 марта в испанской Марбелье сборная Украины сыграла вничью 1:1 с Саудовской Аравией.

Тэги: Япония, футбол, сборная Украины, мир, Бельгия, спорт

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