Сборная Украины реабилитировалась перед болельщиками, обыграв участника Чемпионата мира

Сегодня, 27 марта, сборная Украины по футболу провела очередной товарищеский поединок. Как передает корреспондент «Фразы» из бельгийского Льежа, где, собственно и был сыгран матч, соперником нашей команды была крепкая сборная Японии, которая готовится к Чемпионату мира в России.

Обе команды свои предыдущие товарищеские встречи сыграли с одинаковым результатом — вничью 1:1. Украинцы, напомним, не смогли обыграть Саудовскую Аравию, а японцы на последних секундах спаслись в матче со сборной Мали.

Наставник нашей команды Андрей Шевченко не скрывал, что остался недоволен действиями своих подопечных в прошлом поединке и заявлял, что в матче с Японией победа будет крайне важна для наших ребят. И первый тайм украинцы провели довольно неплохо. У них довольно неплохо получалось разыгрывать мяч и создавать опасные моменты у ворот соперника. Жаль только, что до перерыва отличиться удалось лишь раз: Ракицкий осмелился на дальний удар и мяч рикошетом от защитника влетел под перекладину.

Были близки к успеху Коноплянка, Беседин, Малиновский, но, как часто это бывает в футболе — не забиваешь ты, забивают тебе. Один из немногих стандартов в первом тайме у ворот Пятова завершился несогласованными действиями нашей обороны и Макино головой переиграл нашего голкипера.

Во второй половине встречи в действиях украинцев уже не было такой легкости и казалось, что все может завершиться так же, как и в матче с Саудовской Аравией. Но, все же, ближе к середине второго тайма украинцы снова завладели инициативой и на 69-й минуте снова вышли вперед. Коноплянка великолепно ворвался в штрафную, уйдя от двоих оппонентов, отпасовал в район линии штрафной, откуда набежавший Караваев отправил мяч точно в сетку ворот соперника.

Японцы попытались отыграться, на время прижали наших ребят к их штрафной, но, при этом, могли пропустить и третий гол на контратаках. Но ни Беседин, ни Буяльский свои шансы не использовали — 2:1 в пользу сборной Украины.

Ранее «Фраза» сообщала, что 23 марта в испанской Марбелье сборная Украины сыграла вничью 1:1 с Саудовской Аравией.