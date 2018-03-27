В ближайшие выходные Древний Киев будет шутить по-древнеславянски

День юмора в Древнем Киеве в «Парке Киевская Русь» будут отмечать в древнеславянских традициях аж два дня подряд — 31 марта и 1 апреля.

Издавна славяне отличались широтой души и добрым юмором. Привычным для них было устраивать веселые праздники и остроумные выходки. С давних времен 1 апреля празднуют как День юмора. И хотя первые письменные источники упоминают об этом только с XVII-го в., считается, что и в глубокой древности люди так привечали приход весны.

Гостей Древнего Киева ждет путешествие во времени на тысячу лет назад в Средние века. Ведь в «Парке Киевская Русь» воссоздается на основе научных знаний столица Киевской Руси — Древний Киев V-ХIII веков в его натуральных размерах. Посетители смогут провести свои выходные в окружении уникальной деревянной архитектуры, окунувшись в атмосферу живого Средневековья, получить практический исторический опыт: услышать скрип тележных колес, примерить шлем и кольчугу, сесть в седло боевого коня, выстрелить из лука, уловить запахи деревянных построек.

Гости увидят деревянные оборонительные стены, усадьбы киевлян Х-ХII веков, ознакомятся экспозициями на территории и в музеях. Узнать больше о жизни наших предков можно, посетив музеи исторического костюма и деревянного зодчества, осмотрев экспозиции осадной техники, кораблестроения и средневековых пыток. В Княжестве «Киевская Русь» можно будет также посетить построенную уникальную деревянную Васильевскую церковь Х века и поставить в ней свечку за здоровье родных и близких.

Кроме этого гостей Княжества «Киевская Русь» ждет интересная развлекательная программа: презентация исторических пород лошадей из Княжеской конюшни, юмористические театрализованные постановки, пропитанные искрометным юмором. Изюминкой программы станет постановка c участием лошадей. Кроме того будут и вполне серьезные развлечения — состязания конных лучников.

Гости Древнего Киева сами смогут стать активными участниками действа. Взрослых и детей ждут интересные конкурсы, мастер-классы, танцевальные флешмобы и зажигательные хороводы. Более того, посетителям предложат и самим выступить со своим юмористическим номером: стенд-ап, жонглирование, комические сценки, песни... Древний Киев предоставит микрофон, звук и свет, а также представит Вас зрителям. Осталось только выйти и проявить себя!

В Княжестве каждый найдет развлечение по душе. Здесь можно испытать свою меткость в стрельбе из лука в средневековом тире, собственноручно отчеканить сувенирную монету на Княжеском монетном дворе, совершить прогулку верхом на породистых лошадях, пролететь над Лесным озером по канатному спуску «Полетайло», и устроить колоритную фотосессию в исторических костюмах.

Согреться и полакомиться блюдами, приготовленными по средневековым рецептам, гости смогут в Княжеской корчме и в питейной «25 рун».

Есть возможность остаться с ночевкой в доме гостиничного типа «4 комнаты» или в хостеле, предварительно забронировав места.

Древний Киев в «Парке Киевская Русь» расположен в с. Копачов, Обуховский район, Киевская область. Цена билета — 150 грн., для пенсионеров и студентов — 100 грн., для детей школьного возраста — 50 грн., дошкольники — бесплатно.

Курсируют маршрутки из Киева от станции метро «Выдубичи».