Главные новости за 27 марта 2018 года

В Кемерово заживо сгорели не менее 350 человек. Родные погибших обвиняют власти во лжи. Власти России умышленно замалчивают информацию о количестве погибших при пожаре в развлекательном центре в Кемерово. Об этом говорят сами пострадавшие. По словам пострадавших и очевидцев трагедии, количество погибших превышает 350 человек, в то время, как по официальной информации погибли 64 человека.

Путин впервые прокомментировал трагедию в Кемерово. Люди негодуют и требуют рассказать правду. Российский президент Владимир Путин прибыл в Кемерово, где произошел пожар в торговом центре. Путин посетил место трагедии и возложил цветы к мемориалу возле ТРЦ. В ходе совещания в Кемерово, посвященного ликвидации последствий пожара, Путин планирует заслушать доклады от представителей экстренных служб и руководства региона.

Родные жертв пожара в Кемерово составили список пропавших без вести. Родственники жертв пожара в Кемерово собрали список пропавших без вести. В списке 85 имен. Среди погибших этих людей нет. Об этом рассказали члены инициативной группы. «Данные получены лично, по почте и смс. Фамилии не повторяются. 70 процентов пропавших без вести — дети. Средний возраст — 10-13 лет», — отметили в инициативной группе.

В Харькове едва не повторилась кемеровская трагедия. В понедельник, 26 марта, в харьковском торговом центре «Дом торговли центральный» из-за возгорания электросети вспыхнул пожар, раненых и погибших нет. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС. Как отметили в ведомстве, на место происшествия были отправлены 4 оперативных пожарно-спасательных отделения на автоцистернах, автолестница и специальный спасательный автомобиль.

Киевлян готовят к очередному повышению тарифов. Киев рискует остаться через месяц без горячей воды. Это связано с тем, что через месяц заканчивается срок действия договора города с «Киевэнерго» об аренде тепловых сетей, а все имущество должно будет вернуться в коммунальную собственность. Сами киевляне обеспокоены тем, что, уходя, «Киевэнерго» забирает установленные ранее домовые счетчики тепла.

Польша решила отгородиться забором от Украины и Беларуси. Польша намерена построить забор на границе с Украиной и Беларусью. Строительство моста запланировано на сентябрь 2018 года. Как сообщает «Польское радио», ограждение возводится, чтобы предотвратить миграцию диких кабанов и распространение африканской чумы свиней (АЧС).

Украинские водоемы могут полностью остаться без рыбы. В украинских водоемах к 2050 году может полностью исчезнуть рыба. Об этом сообщили в пресс-службе ассоциации рыболовов Украины. Как отмечают специалисты, это проблема не только отечественных водоемов, но и мировых, поскольку рыбные запасы в Мировом Океане крайне истощены. «Виной этому: браконьерство, чрезмерный промышленный вылов и загрязнение окружающей среды», — отметили в ведомстве.

В Минздраве решили кардинально изменить правила работы врачей. В Минздраве утвердили новый документ о работе врачей первичного звена. Об этом и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун сообщила на своей странице в Facebook. «Утвердили очень важный документ — „Порядок оказания медицинской помощи для врачей первичного звена“. С первого июля он станет ориентиром в работе для всех семейных врачей, терапевтов и педиатров», — написала она.

В Украине наряду с кириллицей могут ввести еще и латиницу. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает необходимой дискуссию в обществе о возможном переходе Украины на латиницу. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Такое предложение было озвучено польским историком и журналистом Земовитом Щереком во время дискуссии о роли Украины в центральноевропейском сообществе.

Уровень воды в Дунае приближается к критической отметке. В зоне риска 100 тысяч человек. Уровень воды в реке Дунай приближается к критической отметке. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель одесской областной государственной администрации Максим Степанов. Он также сообщил, что сейчас в зоне риска находятся около 100 тысяч жителей. Степанов отметил, что отправится в город Вилково. Аппаратное заседание будет выездным.

Еще две страны решили выслать российских дипломатов. Австралийские власти объявили о высылке из страны двух российских дипломатов, несмотря на сделанное ранее заявление о нейтральной позиции. Дипломаты должны покинуть страну в течение ближайших семи дней. Как сообщает The-village, премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл и глава министерства иностранных дел Джули Бишоп пояснили, что решили поддержать своих союзников.