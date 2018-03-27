Пранкер решил, что трагедия в Кемерово - повод для его низкопробного юмора

Украинский телефонный пранкер Евгений Вольнов цинично провел серию розыгрышей после трагических событий в российском Кемерово. Как выяснили журналисты «Фразы», он выложил на своем канале в Youtube ряд пранков.



В одном из пранков он заставляет людей убирать цветы и детские игрушки, которые люди принесли к сгоревшему ТРЦ «Зимняя Вишня», а в другом — заявляет, что ему нужно 300 мест в кемеровском морге.

Позже Вольнов опубликовал еще два видео. Представившись сотрудником администрации президента России, он заставил людей убирать детские игрушки и цветы, которые жители города оставили в память о погибших детях. «Если можно убирать цветы с места гибели Немцова, то почему бы и не убрать цветы с места гибели детей в ТЦ „Зимняя вишня“?» — подписал пранкер видео.

Как сообщала «Фраза», 25 марта 2018 года в городе Кемерово (Россия) вспыхнул пожар в кинотеатре торгового центра.

На утро 26 марта было известно о 55 погибших. При этом оставалась неизвестной судьба 41 ребенка.

Вскоре следственный комитет РФ подтвердил гибель 64 человек.

27 марта появилась информация о том, что власти России умышленно замалчивают информацию о количестве погибших. По словам пострадавших и очевидцев трагедии количество погибших превышает 350 человек, в то время, как по официальной информации погибли 64 человека.

27 марта российский президент Владимир Путин прибыл в Кемерово и впервые прокомментировал трагедию.

Родственники жертв пожара в Кемерово составили список пропавших без вести. В списке 85 имен.