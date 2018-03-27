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В Киеве проверят ТРЦ на соответствие нормам пожарной безопасности. Правда, непонятно когда

В Киеве проверят ТРЦ на соответствие нормам пожарной безопасности. Правда, непонятно когда

В Киеве проведут обследование систем пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах, комплексах и других учреждениях массового пребывания людей. Как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе КГГА, это продиктовано необходимостью недопущения трагедии, которая произошла в торговом центре в Кемерово (Российская Федерация) и будет сделано по поручению Киевского городского головы.

«Мы шокированы трагедией, произошедшей в Кемерово. Пожар вызвал большое количество жертв, унес жизни людей, среди которых было много детей. Учитывая это, мэр Киева поручил проверить на соответствие нормам пожарной безопасности все торгово-развлекательные комплексы и другие места массового скопления людей. Обращаю внимание владельцев торгово-развлекательных заведений, других учреждений массового пребывания людей на необходимость упорядочить и обеспечить надежную работу систем противопожарной безопасности», — сказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

По его словам, поручение касается всех сфер жизнедеятельности города, ведь соблюдение требований техногенной и пожарной безопасности является необходимым условием деятельности каждого учреждения, каждой организации. С просьбой безотлагательно организовать совместные проверки городская власть обратилась в Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

Впрочем, главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве еще не определилось с датой начала проверки торгово-развлекательных центров Киева на соответствие нормам пожарной безопасности. Об этом «Українським Новинам» сообщила спикер ведомства Светлана Водолага.

«Проверка точно не начнется завтра или послезавтра, необходимо собрать все документы для проведения проверки», — сообщила она.

При этом пресс-секретарь заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Петра Пантелеева Юлия Грамотная «Українським Новинам» сообщила, что проверка начнется в ближайшее время.

«Для некоторых ТРЦ уже были составлены предупреждения за несоответствия нормам безопасности, к ним будет особенно пристальное внимание», — сказала она.

Как сообщала «Фраза», 25 марта 2018 года в городе Кемерово (Россия) вспыхнул пожар в кинотеатре торгового центра.

На утро 26 марта было известно о 55 погибших. При этом оставалась неизвестной судьба 41 ребенка.

Вскоре следственный комитет РФ подтвердил гибель 64 человек.

27 марта появилась информация о том, что власти России умышленно замалчивают информацию о количестве погибших. По словам пострадавших и очевидцев трагедии количество погибших превышает 350 человек, в то время, как по официальной информации погибли 64 человека.

Тэги: Киев, общество, трагедия, здоровье, мир, криминал, проверка, кемерово

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